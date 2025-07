Visita istituzionale ieri mattina a Fiumefreddo di Sicilia del consigliere provinciale Antonino Anzalone, nell’ambito di un’attività di ascolto e monitoraggio delle criticità ambientali e infrastrutturali presenti sul territorio. Presente il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, consigliere nazionale Anci e membro del direttivo regionale dell’associazione che riunisce i Comuni italiani.

La visita si è aperta con un incontro a Palazzo Municipale con il sindaco Angelo Torrisi e l’assessore all’Ambiente e al Verde pubblico Antonio Giuliano, durante il quale sono state sottoposte all’attenzione del consigliere una serie di criticità da affrontare su due livelli: a breve termine, la necessità di interventi urgenti di scerbamento, messa in sicurezza e pulizia delle arterie provinciali che attraversano il territorio comunale, oggi in condizioni di abbandono; a lungo termine, questioni strutturali che riguardano il governo locale e la programmazione economico-finanziaria delle amministrazioni locali.





Subito dopo il consigliere Anzalone, guidato dall’assessore Giuliano, ha preso parte a un sopralluogo operativo sul territorio, lungo alcune strade provinciali che versano in condizioni critiche e che necessitano di urgenti interventi. Durante la visita sono state visionate anche ulteriori criticità ambientali, con l’obiettivo di sollecitare la Città Metropolitana di Catania, oggi in fase di riorganizzazione dopo le recenti elezioni, a predisporre un cronoprogramma degli interventi necessari, sia a breve che a lungo termine. “Ringraziamo il consigliere Anzalone e il sindaco Corsaro per l’attenzione mostrata al nostro Comune – ha dichiarato l’assessore Giuliano – L’incontro di oggi rappresenta un passo importante per rafforzare la sinergia istituzionale e ottenere risposte concrete su temi fondamentali.

Abbiamo mostrato la situazione delle strade provinciali e illustrato la nostra richiesta di interventi urgenti per la pulizia e la messa in sicurezza e la garanzia di una manutenzione periodica e non più occasionale. Con i sindaci Torrisi e Corsaro abbiamo inoltre affrontato i temi più stringenti per il governo locale in Sicilia, come bilanci, rifiuti e personale, e che attraverso il lavoro in Anci verranno posti a livello nazionale”.





Il consigliere provinciale Antonino Anzalone ha confermato il suo impegno: “Ho raccolto con attenzione le istanze dell’amministrazione comunale e della comunità di Fiumefreddo. Dopo questa fase di transizione seguita alle elezioni, la Città Metropolitana di Catania deve tornare a essere presente sui territori. Mi farò portavoce di quanto emerso oggi, chiedendo agli uffici competenti di fornire tempi certi e risposte operative. Fiumefreddo merita cura e attenzione: lavoreremo in questa direzione”.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

