Preparatevi a scatenarvi con le indimenticabili hit degli anni Ottanta e a lasciarvi emozionare dalla storia di Alex, la giovane saldatrice che insegue il suo sogno di diventare una ballerina. Con la regia e le coreografie di Enzo Paolo Turchi e la partecipazione da protagonista di Alex Belli, che ha spopolato nella scorsa edizione di “Tale quale show”, insieme a Teresa Del Vecchio, “Flashdance il musical”. Una novità assoluta targata Luna di Miele Produzioni. Un titolo che è diventato un’icona mondiale per più generazioni. In tour da ottobre 2024, uno straordinario spettacolo destinato a battere ogni record, con le musiche originali del film. Arriva in Sicilia con due imperdibili appuntamenti organizzati e promossi da Eventi Olimpo: il 15 novembre 2024 sarà al “Teatro Golden” di Palermo e il 16 al “Teatro Vittorio Emanuele” di Messina.

A quarant’anni dal grande successo del film cult, applaudito in tutto il mondo, viene proposta una trasposizione con le coreografie e la regia di Enzo Paolo Turchi.

Data Inizio: 15/11/2024

Data Fine: 16/11/2024

Ora: 21:00

Artista: Flahdance il musical

Prezzo: 24.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.