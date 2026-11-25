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Flora Canto sarà a Palermo il 27 novembre al Teatro San Eugenio con “Me la Canto e me la Sogno… Ancora!”.

Lo show musicale prende forma dall’intraprendenza e dalla versatilità della sua protagonista, Flora Canto, attrice, cantante, showgirl ma anche mamma affaticata, moglie incompresa e donna alle prese con i grandi cambiamenti della nostra epoca. Prendendo spunto dalla sua quotidianità e dai trend social del momento, Flora racconta in chiave ironica, attraverso monologhi, gag, personaggi esilaranti e canzoni, uno spaccato quanto mai contemporaneo della nostra società in cui la donna mostra la sua simpatica irriverenza. Dal sogno di bambina di calcare i grandi palcoscenici fino ad arrivare alle porte del successo.



L’appuntamento di Palermo, prodotto da Vivo Concerti, è promosso da Giuseppe Rapisarda Management.Ultimi biglietti disponibili online su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa , 39, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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