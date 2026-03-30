Tipo segnalazione: Problemi stradali

A Floridia torna al centro del dibattito il tema della sicurezza stradale, con una denuncia che arriva direttamente dal più giovane candidato al Consiglio comunale, Gabriele Di Pietro, sempre attento alle esigenze del suo paese e vicino alle problematiche quotidiane dei cittadini. Il suo intervento conferma un impegno costante verso il territorio e una sensibilità concreta verso i temi della sicurezza e del decoro urbano, accendendo i riflettori su una criticità che, a suo dire, si trascina da mesi nell’indifferenza generale: la mancanza e l’inadeguatezza della segnaletica stradale in diversi punti critici della città.

Le situazioni più evidenti riguardano alcune isole di traffico in tre incroci particolarmente frequentati: via Crispi all’incrocio con via Boschetto, via Giusti all’incrocio con via Edmondo De Amicis e viale Vittorio Veneto all’incrocio con via Carnevale.





“Non è più accettabile che in questi incroci manchino completamente i cartelli o che quelli presenti siano inclinati, fuori posizione e quindi inutili,” afferma Di Pietro. “Parliamo di punti nevralgici della viabilità cittadina, dove ogni giorno transitano automobilisti e pedoni che vengono lasciati senza indicazioni chiare.”

Il candidato sottolinea come il problema non sia recente, ma rappresenti una criticità consolidata nel tempo. “Da mesi – prosegue – chi attraversa questi incroci è costretto ad arrangiarsi: precedenze poco comprensibili, direzioni assenti, situazioni lasciate all’interpretazione. È una condizione che mette a rischio la sicurezza di tutti.”

Da qui la domanda, posta in modo diretto all’amministrazione: “È possibile che per mesi non si riesca a installare i cartelli mancanti o a sistemare quelli già esistenti? Stiamo parlando di interventi basilari, che dovrebbero essere ordinaria amministrazione.”





Di Pietro conclude con una richiesta chiara e immediata: “Chiedo un intervento urgente per ripristinare condizioni minime di sicurezza. Servono l’installazione dei cartelli mancanti, la sistemazione di quelli danneggiati o inclinati, il rifacimento della segnaletica orizzontale e la messa in sicurezza delle isole di traffico.”

“La sicurezza stradale – ribadisce – non può essere lasciata al caso. Quando i problemi sono così evidenti e persistono da troppo tempo, intervenire non è più una scelta, ma un dovere.”

La segnalazione riporta l’attenzione su un tema quotidiano per i cittadini di Floridia e dell’intera provincia di Siracusa, evidenziando la necessità di risposte rapide e concrete da parte delle istituzioni.

Luogo: FLORIDIA, SIRACUSA, SICILIA

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