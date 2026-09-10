Il futuro urbanistico della città torna al centro del dibattito. A porre l’attenzione sulla necessità di avviare il percorso verso un nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) è Gabriele Di Pietro.

Secondo Di Pietro, il PRG di Floridia, approvato nel 2006, rappresenta ormai uno strumento pensato per una città profondamente diversa da quella attuale. La nuova normativa regionale ha introdotto il PUG, chiamato a superare la semplice regolamentazione urbanistica per costruire una visione più ampia e condivisa dello sviluppo del territorio.





Di Pietro richiama inoltre il ruolo della partecipazione, previsto dall’articolo 43 della legge regionale 19/2020, e degli Urban Center, luoghi destinati al confronto tra amministrazione, cittadini, associazioni e professionisti.

A destare perplessità è anche l’assenza di Floridia, secondo quanto evidenziato da Di Pietro, dalle graduatorie regionali annuali dei contributi destinati ai Comuni per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica.

«Mi auguro – conclude Di Pietro – che l’Amministrazione si attivi fin da subito per avviare concretamente il percorso verso il nuovo PUG, mantenendo quanto detto in campagna elettorale e coinvolgendo la comunità nella costruzione del futuro della città».

Luogo: FLORIDIA, SIRACUSA, SICILIA

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