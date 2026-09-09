Scuola 2026, bonus e aiuti per le famiglie: detrazioni, libri, mensa e trasporti

Walter Giannò di

09/09/2026

Con l’inizio del nuovo anno scolastico tornano le spese per libri, rette, mensa, trasporto e materiale didattico. Nel 2026 sono disponibili diverse forme di sostegno, ma non esiste una misura unica valida per tutte le famiglie. Requisiti e importi cambiano in base a reddito, ISEE, età dei figli, Comune di residenza e condizioni previste dai singoli interventi. Per orientarsi conviene distinguere tra agevolazioni fiscali, contributi collegati alla scuola e misure gestite a livello regionale o comunale.

Le spese scolastiche che possono rientrare nelle agevolazioni

Tra gli strumenti disponibili rientrano le detrazioni fiscali per le spese di istruzione, i contributi destinati all’acquisto dei libri di testo, le cedole librarie per la scuola primaria e le borse di studio. A questi interventi si aggiungono quelli che riguardano mensa e trasporto scolastico. Una parte delle agevolazioni viene definita direttamente sul territorio. Regioni e Comuni possono, infatti, prevedere contributi o riduzioni rivolti alle famiglie con un determinato livello ISEE. Per questo due nuclei familiari con condizioni economiche simili possono trovarsi davanti a opportunità diverse se risiedono in Comuni differenti.

Detrazione Irpef del 19%, cosa prevede per le spese di istruzione

Tra gli strumenti fiscali disponibili c’è la detrazione Irpef del 19% per alcune spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli fiscalmente a carico. L’agevolazione riguarda determinate spese relative alla scuola dell’infanzia, al primo ciclo di istruzione e alla scuola secondaria. Per il modello 730/2026, il limite di spesa indicato è pari a 632 euro per ciascun figlio, entro quanto previsto dalla normativa. La detrazione non va, quindi, confusa con i contributi diretti erogati da enti locali o altre amministrazioni. Si tratta di uno strumento fiscale collegato alle spese sostenute dalla famiglia.

Bonus asilo nido fino a 3.600 euro

Per i bambini di età inferiore ai tre anni è disponibile il bonus asilo nido. Nel 2026 il contributo può arrivare fino a 3.600 euro all’anno, con un importo collegato all’ISEE previsto per specifiche prestazioni familiari. La misura può riguardare la frequenza di asili nido e altre strutture educative autorizzate. Il sostegno è previsto anche quando una grave patologia cronica impedisce al bambino di frequentare il nido.

Carta della cultura giovani e Carta del merito, 500 euro ciascuna

Per i ragazzi che rispettano i requisiti sono disponibili anche la Carta della cultura giovani e la Carta del merito. Entrambe hanno un valore di 500 euro e possono essere cumulate. Le somme possono essere utilizzate per acquistare libri e per accedere a mostre, musei, cinema e teatro. La Carta della cultura giovani richiede specifici requisiti anagrafici e familiari. Tra questi è indicato un ISEE non superiore a 35mila euro. La Carta del merito è invece destinata agli studenti che hanno conseguito il diploma con una votazione di 100 o 100 e lode entro l’anno in cui compiono 19 anni. Per chi soddisfa i requisiti di entrambe, il valore complessivo delle due carte può quindi arrivare a 1.000 euro.

Libri di testo, borse di studio e cedole cambiano da territorio a territorio

Una parte rilevante degli aiuti per la scuola non segue condizioni identiche in tutta Italia. I contributi per i libri di testo, le cedole librarie destinate alla scuola primaria, le borse di studio e altri interventi possono essere regolati da bandi regionali o comunali. Cambiano quindi requisiti, importi e scadenze. La stessa logica riguarda mensa scolastica e trasporto. Alcuni Comuni possono prevedere riduzioni delle tariffe o contributi collegati al reddito familiare. In questi casi l’accesso dipende dalle regole stabilite dall’ente locale. Per le famiglie diventa, quindi, utile controllare le misure attive nel proprio Comune e nella propria Regione all’inizio dell’anno scolastico.

L’ISEE serve per accedere a molti contributi

L’ISEE ricorre in numerose misure. Può determinare l’accesso a un contributo, modificarne l’importo o stabilire la fascia tariffaria applicata a determinati servizi. Avere un ISEE aggiornato permette quindi di verificare con maggiore precisione quali agevolazioni possano essere richieste. Il valore economico, però, non è l’unico requisito. Possono contare anche l’età del figlio, il tipo di scuola frequentata, la residenza, il risultato scolastico e le condizioni previste dal singolo intervento.

Da dove partire per verificare gli aiuti disponibili

Per una famiglia che affronta le spese del nuovo anno scolastico, il primo passaggio consiste nel distinguere le misure nazionali dagli interventi territoriali. Le detrazioni fiscali seguono regole diverse rispetto ai contributi comunali. Il bonus asilo nido interessa una fascia di età specifica, mentre le due carte da 500 euro sono rivolte ai giovani che rispettano requisiti anagrafici, economici o di merito. Per libri, mensa, trasporto e borse di studio diventa invece necessario verificare i bandi attivati sul territorio. Le scadenze possono essere differenti e l’ISEE può incidere sull’accesso. La presenza di più strumenti consente dunque alle famiglie di valutare agevolazioni diverse in base alla propria situazione, senza dare per scontato che una misura escluda automaticamente tutte le altre.