Il servizio 14 – servizio per il territorio di Palermo, che gestisce il Demanio Forestale nella provincia di Palermo patrocina l’evento Flower Power, di Alessandra Viola, con Sara Michieletto al violino e la regia di Rosalba Vitellaro regista palermitana.

Venerdì 12 luglio 2024 alle ore 18:30 presso la Real Casina di Caccia di Ficuzza, parole e musica, per ramificare nuove relazioni, per radicare le connessioni con il mondo vegetale, per far scorrere fresca linfa, far germogliare idee e rinverdire il nostro panorama interiore.

Spettacolo tratto dal libro “Flower Power – Le piante e i loro diritti” – l’emozionante e coinvolgente racconto della divulgatrice scientifica Alessandra Viola, impreziosito dalle note di un esperimento di comunicazione tra esseri umani e vegetali eseguiti dalla musicista Sara Michieletto, violino primo del teatro la Fenice di Venezia.

FLOWER POWER

di Alessandra Viola, con Sara Michieletto – violino – regia di Rosalba Vitellaro

12 luglio 2024 – ore 18:30

Real Casina di Caccia di Ficuzza

Contatti e info:

Servizio 14 – Servizio per il territorio di Palermo

servizio.pa.svilupporurale@regione.sicilia.it

Luogo: Real Casina di Caccia di Ficuzza, Via del Bosco, 90034 Ficuzza PA

