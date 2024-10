Mercoledì 23 Ottobre alle ore 17,30 alle Ciminiere di Catania, all’interno del Catania Village Off, sezione del Fringe Catania Off Festival, si terrà il focus Stati Generali del Teatro in Sicilia. Un’iniziativa promossa da Renato Lombardo e Francesca Vitale, in collaborazione con la rete Latitudini. In questo importante evento, presenzieranno, registi, critici, amministratori,rappresentanti di tutti gli spazi performativi partner, e appassionati del mondo del teatro per discutere sullo stato di salute del teatro, e la disfunzione dei contributi per lo spettacolo in Sicilia.

L’obiettivo degli Stati Generali è quello di creare un momento di confronto e di riflessione sul ruolo del teatro nella società contemporanea. Stimolando un dibattito costruttivo sulle sfide e le opportunità che il settore si trova ad affrontare: rapporto tra teatro e pubblico; sostegno pubblico e privato alle arti performative; formazione degli artisti; innovazione teatrale; valorizzazione del patrimonio teatrale locale. Questi saranno solo alcuni dei temi che verranno affrontati.

Con gli Stati Generali si vuole dare un nuovo impulso alla scena teatrale della nostra città e della nostra terra. Lo stato del teatro è un elemento fondamentale per la crescita culturale e sociale di una comunità, pertanto bisognerebbe lavorare per costruire un futuro più solido e brillante per le arti performative.





Luogo: ciminiere di catania, CATANIA, CATANIA, SICILIA

