“ Condividiamo l’appello lanciato dal sindaco di Palermo La Galla rispetto alla garanzia di affidabilità e trasparenza degli appalti che riguardano la totalità dei cantieri del Pnrr che saranno aperti nel 2025 e che saranno cruciali per il futuro infrastrutturale della città”. Lo dice il segretario provinciale della Filca Cisl Palermo Trapani, Francesco Danese che aggiunge: “Come Filca siamo pronti a dare il nostro prezioso contributo in tal senso e lanciamo la proposta di sottoscrizione di un protocollo di legalità con tutti i soggetti Interessati, con i sindacati datoriali e con il Comune per fare in modo che ci sia una totale vigilanza e un controllo efficace sull’ affidamento degli appalti, sulla trasparenza e sul corretto svolgimento dei lavori perché non ci possiamo assolutamente permettere di perdere un’occasione strategica per lo sviluppo infrastrutturale della quinta città d’Italia, che deve sempre più ambire ad un rilancio importante che la renda all’altezza delle realtà europea. E un passo certamente fondamentale per raggiungere questo obiettivo è rappresentato dalle quantità di opere strategiche che vedranno la luce quest’anno e che cambieranno il volto di Palermo”.

