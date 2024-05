La consigliera comunale di Palermo, Caterina Meli in quota FI, annuncia con soddisfazione lo sblocco dei fondi per la bretella di via Nicoletti, un’infrastruttura cruciale per la borgata di Sferracavallo.

Questo risultato è stato raggiunto grazie soprattutto al lavoro di gruppo dei consiglieri guidati dall’onorevole Edy Tamajo.

“Il sostegno e la collaborazione del team di consiglieri di FI, coordinati dall’onorevole Tamajo, sono stati determinanti per raggiungere questo importante traguardo,” ha riconosciuto Meli.

Un impegno costante dal 2021

La battaglia della consigliera Meli per la creazione di questa bretella è iniziata a giugno del 2021. “Da allora ho lavorato incessantemente per far sì che questo progetto divenisse realtà,” ha dichiarato Meli. “Votare per l’approvazione del documento ‘progetto dei lavori di collegamento della via del Tritone con la via Rosario Nicoletti’ è stato solo il primo passo.”

Nel novembre dello stesso anno, con il protocollo 1385984 del 28/10/2021, è stata trasmessa al consiglio comunale la proposta di deliberazione consiliare di disposizione di efficacia della DC numero 191 del 16/06/2021.

“Ogni passaggio burocratico è stato una sfida, ma non ho mai perso di vista l’obiettivo finale,” ha aggiunto la consigliera.

Risultati concreti nel 2022 e 2023

Nel 2022, l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche ha incluso la riqualificazione del lungomare di Barcarello, ha visto l’inizio della concretizzazione dei progetti.

Nel febbraio 2023, si è conclusa la conferenza dei servizi presso gli uffici del Genio Civile, con la concessione di tutti i pareri necessari per il progetto definitivo della bretella tra via del Tritone e via Nicoletti.

“Ogni approvazione e ogni parere positivo sono stati una vittoria per la nostra comunità,” ha sottolineato Meli.

Un traguardo storico

Oggi, la notizia dello sblocco dei fondi FSC per un totale di 8 milioni di euro, inerente alla realizzazione della bretella di via Nicoletti, rappresenta un traguardo importante. L’accordo per l’utilizzo del fondo di sviluppo e coesione tra Roma e la Regione Siciliana sarà firmato lunedì prossimo a Palermo dal Primo Ministro Giorgia Meloni e dal governatore dell’isola Renato Schifani. “Questo risultato è il frutto di anni di lavoro, determinazione e collaborazione,” ha affermato la consigliera Meli. “La borgata di Sferracavallo accoglie con grande entusiasmo la realizzazione di quest’opera, ormai divenuta necessaria per lo smaltimento del traffico veicolare e per garantire le condizioni di sicurezza indispensabili all’intera collettività.”

“La realizzazione di questa bretella è una vittoria per tutta la comunità, ma non posso nascondere la mia amarezza per l’atteggiamento di alcuni colleghi che, cercando di rivendicare per sé il risultato, sminuiscono gli sforzi profusi in vista di un traguardo comune,” ha concluso Meli. “È fondamentale che tra noi amministratori pubblici prevalga un clima di cooperazione e riconoscimento reciproco.”

