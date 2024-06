Nella giornata di giovedì 20 giugno 2024 dalle ore 9,30 alle ore 13,00, presso l’Assemblea regionale Siciliana Sala Mattarella in Piazza del Parlamento a Palermo, FondItalia incontra i territori.

Il consueto appuntamento biennale per la presentazione del Rapporto FondItalia vuole rappresentare, per l’edizione 2024, una occasione per animare e rinvigorire il dialogo sul territorio, soprattutto con le imprese beneficiarie che credono nella formazione dei propri dipendenti come volano per la crescita della propria organizzazione; imprese che, per questo fine, hanno dato fiducia al Fondo e alle parti intermedie che collaborano con esso (Parti Sociali territoriali, Reti, Enti di formazione, consulenti del lavoro).

Dopo una fase che ha visto prevalere le relazioni interpersonali virtuali, anche se forti di questa nuova possibilità di contatto, torniamo ad incontrarci in presenza, per raccogliere le istanze delle imprese, dei lavoratori e dei territori, e per raccontare la visione, le politiche e le opportunità messe a punto da FondItalia per accogliere le sfide economiche e sociali, presenti e future, ed approfondire il tema della formazione continua in impresa come risorsa per l’economia del Paese.

Per accreditarsi all’evento è necessario cliccare sul seguente link.

Inserisci i tuoi dati





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.