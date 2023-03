Incetta di riconoscimenti per l’imprenditore Manfredi Barbera che si aggiudica, con il Lorenzo n.3, il premio come Miglior Olio d’Italia nella categoria fruttato delicato dal Gambero Rosso e l’Italy Food Award come miglior Oleificio d’Italia. “Siamo orgogliosi e felici per questi prestigiosi riconoscimenti – spiega Manfredi Barbera – soprattutto perché arrivano dopo un’annata olearia tra le più difficili e disastrose degli ultimi anni. Essere riusciti a garantire una produzione di alto livello e’ motivo di grande soddisfazione e ci ripaga di tanti sacrifici che come azienda abbiamo dovuto sostenere per garantire il nostro standard di qualità e produzione a tutela dei nostri consumatori”. Premio anche per il Lorenzo n. 1 che ha invece ottenuto le 5 gocce nella Guida Bibenda.

