L’imprenditore barbera ha organizzato una serie di seminari con alcuni de più importanti chef in Giappone per promuovere la cultura di un corretto utilizzo dell’olio d’oliva nei piatti giapponesi. Il progetto è stato promosso nell’ambito della celebrazione dei cento trent’anni di Olio Barbera e ha visto la partecipazione nel ristorante Bye Bye blues di Tokyo di food influencer e opinion leader giapponesi. “Ho voluto promuovere

questi seminari per diffondere la cultura dell’olio, e dare le corrette indicazioni di utilizzo su una cucina diversa da quella mediterranea. In Giappone infatti non esiste la pianta di ulivo, per cui l’olio per loro è un condimento a tutti gli effetti esotico. La sfida infatti per noi è riuscire a coniugare questo prezioso ingrediente mediterraneo con la cucina giapponese che usa materie prime e tecniche di lavorazione diverse dalle nostre. E sono molto soddisfatto per la risposta che ho avuto dagli chef giapponesi, tutti molto entusiasti di apprendere alcuni nozioni fondamentali per realizzare piatti che esaltano questo straordinario ingrediente di cui ne hanno immediatamente apprezzato le qualità “

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.