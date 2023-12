Barbera parlerà di agricoltura 4.0, di frantoio sperimentale, l’unico al mondo che si trova nella sua azienda a Custonaci e di effetti salutistici dell’olio extravergine



L’imprenditore olivicolo Manfredi Barbera sarà il protagonista della rubrica “Top Decanter”, in onda il 9 dicembre, alle 15, 30, su Rai Due, all’interno del programma Top. Nel corso della puntata, Barbera, che il prossimo anno festeggerà i centotrentanni dell’azienda, parlerà di agricoltura 4.0, di frantoio sperimentale, l’unico al mondo che si trova nella sua azienda a Custonaci e di ricerca, con il resoconto e i dati dei progetti avviati in collaborazione con l’università di Palermo, per dimostrare gli effetti salutistici dell’olio extravergine di oliva.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.