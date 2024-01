Millequattrocento operai della Forestale della provincia di Palermo beneficeranno dell’aumento delle giornate lavorative.

Un primo importantissimo passo che mira alla stabilizzazione degli operatori, da troppi anni in attesa di risposte concrete, un atto propedeutico alla riforma del settore. Ringraziamo l’Assessore all’agricoltura Luca Sammartino per il lavoro alacre a sostegno di un comparto strategico per la tutela delle aree boschive della nostra Sicilia. Già da oggi siamo a lavoro per la riforma in modo da coinvolgere l’intero comparto nella prospettiva della stabilizzazione.

Lo dichiarano i deputati regionali della Lega, Vincenzo Figuccia e Salvo Geraci.

