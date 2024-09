“Ho presentato oggi una richiesta ufficiale all’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale per dare il via, senza ulteriori indugi, al piano di riqualificazione del personale ex formazione professionale. Questo progetto, sancito nel DDS n. 1128 di oggi 11 settembre 2024, mira a offrire un percorso di assesment e riqualificazione, accompagnando e ricollocando il personale iscritto all’Albo Regionale, che da troppi anni vive una condizione di incertezza, ha dichiarato l’on. Vincenzo Figuccia.

“Non ho mai smesso di credere nella bontà di questa battaglia. È necessario garantire finalmente una soluzione equa per chi è stato ingiustamente escluso dal mondo del lavoro per troppo tempo”, ha proseguito Figuccia. “Questo percorso di riqualificazione è un’opportunità concreta per restituire dignità e dare nuove possibilità a coloro che hanno sofferto maggiormente.”

Il piano, sostenuto da un investimento di 11 milioni di euro a favore di Formez PA, prevede l’erogazione di corsi di formazione, tirocini on the job e voucher del valore di 10.000 euro per ciascun beneficiario. Da un lato, l’obiettivo è offrire percorsi di formazione avanzata e innovazione digitale per riqualificare professionalmente il personale; dall’altro, accompagnare chi è prossimo alla pensione attraverso attività di pubblica utilità o incentivare l’autoimpiego.

“Mi auguro che questo piano possa partire al più presto, restituendo non solo opportunità lavorative, ma anche dignità a tutte le persone coinvolte”, ha concluso Figuccia. “Questo percorso rappresenta un passo importante verso una maggiore giustizia sociale, offrendo finalmente risposte concrete a migliaia di famiglie siciliane.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.