“Nel meccanismo della formazione professionale regionale c’è qualcosa che non gira. Non funziona. Ed è sotto gli occhi di tutti che serva un riordino del sistema. E servono garanzie di stabilità e retribuzione per i lavoratori”. Così Paolo Sanzaro, della segreteria della Cisl Sicilia e Honoré Federico, coordinatore regionale della Formazione professionale Cisl, in vista dell’incontro odierno sul tema tra governatore Schifani e assessore regionale alla Formazione, Mimmo Turano; e con riferimento alla crisi esplosa nel settore, in cui operano cinquemila lavoratori non retribuiti in alcuni casi anche da otto mesi. Per il sindacato, vanno ripensati, nel senso della sburocratizzazione, della snellezza e della celerità, i “percorsi di programmazione e governo delle attività”. E va dotata la macchina amministrativa regionale delle risorse umane necessarie a un’offerta formativa che sia stabile, di qualità, al passo con i tempi. E in linea con le esigenze e le mutazioni del mercato. Soprattutto, sottolineano Cisl Sicilia e Cisl Scuola siciliane, “va riorganizzato il sistema di valutazione dei progetti e rendicontazione delle attività svolte, per dare regolarità all’erogazione delle somme previste dai bandi di gara”. Il sindacato, al governatore Schifani e all’assessore Turano chiede un incontro “per fare chiarezza sulle fragilità del sistema e per apportare, in un quadro di scelte condivise, i correttivi necessari affinché il settore possa finalmente dare risposte certe e adeguate ai lavoratori e alle imprese dell’Isola”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.