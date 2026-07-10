Le Organizzazioni Datoriali ASEF, ANFOP SICILIA, CENFOP SICILIA, FEDERTERZIARIO, FORMA.RE, FORMA SICILIA e IFORM esprimono il proprio apprezzamento per l’autorevole intervento del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, volto a ripristinare la certezza e la trasparenza dell’iter amministrativo.

Si tratta di una decisione di grande responsabilità istituzionale che restituisce fiducia nelle procedure e crea le condizioni per garantire il regolare avvio delle attività formative, tutelando il diritto allo studio e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione di migliaia di studenti siciliani.

L’intervento del Presidente riafferma un principio fondamentale che le Organizzazioni Datoriali hanno sostenuto con determinazione e senso di responsabilità: nessun interesse particolare, per quanto legittimo, può prevalere sull’interesse generale e, soprattutto, su diritti fondamentali quali il diritto allo studio e l’obbligo di istruzione.





La decisione assunta restituisce centralità al rispetto delle regole, delle procedure amministrative e della dignità delle parti sociali, principi indispensabili per garantire certezza del diritto, trasparenza e stabilità all’intero sistema della formazione professionale.

Le Organizzazioni Datoriali confermano la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione regionale affinché il percorso amministrativo prosegua con la massima celerità, nell’esclusivo interesse degli studenti, delle famiglie e dell’intero sistema della formazione professionale.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.