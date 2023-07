Il CEO di Euromed Group srl, Sergio Passariello, ha partecipato al Forum Annuale “Innovations for the Planet” organizzato da ANIMA Investment Network, in partnership con Invest Cyprus, con il supporto dell’Unione Europea. L’evento si è tenuto a Cipro dal 10 al 12 luglio 2023.

Il Forum “Innovations for the Planet” ha riunito circa 150 leader, CEO e manager provenienti da 22 paesi europei, del Medio Oriente e dell’Africa. L’obiettivo principale dell’evento è stato quello di promuovere l’innovazione e la transizione verde delle imprese nell’area Euromed. Durante il forum sono state presentate esperienze, testimonianze e best practice, offrendo una piattaforma per la costruzione congiunta di piani d’azione.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di sfide climatiche sempre più pressanti e di obiettivi di sviluppo sostenibile. Come evidenziato dai rapporti dell’IPCC, i paesi del Mediterraneo devono affrontare le conseguenze dirette dei cambiamenti climatici, che mettono a rischio sia la popolazione che le imprese. In particolare, la regione mediterranea e Cipro saranno tra le aree più colpite al mondo dalle conseguenze della crisi climatica, tra cui eventi climatici violenti, riscaldamento in aumento, inondazioni e carenze di risorse.

Durante il suo intervento al Forum, Sergio Passariello ha dichiarato: “Le sfide che il cambiamento climatico pone alle imprese richiedono innovazione e tecnologia. Per questo motivo, abbiamo deciso, come Anima Investment Network, di cui siamo soci dal 2019, di creare EUROMED iHOUSE, un hub di innovazione che sosterrà la creazione di soluzioni che creino valore per le persone e che, allo stesso tempo, tengano conto dei limiti del pianeta e della protezione della vita, soprattutto nella regione mediterranea”.

Nasce EUROMED I-HOUSE. Euromed Group pronta a sostenere le PMI Italiane.

EUROMED I-HOUSE, che sarà ospitato a Nicosia, a Cipro, è un progetto promosso da Invest Cyprus e da ANIMA Investment Network con il supporto delle autorità cipriote. Questa piattaforma offrirà servizi volti a sostenere l’innovazione e la transizione verde degli operatori economici nell’area Euromed. Sarà un luogo di collaborazione e cooperazione tra i paesi Euromed, favorendo lo scambio di conoscenze, il trasferimento tecnologico e le opportunità di cooperazione internazionale tra ecosistemi imprenditoriali e di innovazione dei paesi della regione.

Attraverso EUROMED iHouse, Euromed Group (in quanto socio di Anima Investment Network) si impegna a promuovere una collaborazione ampia e multidisciplinare tra le organizzazioni imprenditoriali italiane e di ricerca della regione euromediterranea. Questa iniziativa mira a creare un ambiente favorevole all’innovazione, fornendo supporto alle imprese per affrontare le sfide climatiche e promuovere pratiche sostenibili. Euromed iHouse facilita anche la condivisione di conoscenze, esperienze e migliori pratiche tra gli attori del settore, contribuendo così a stimolare la crescita economica e la creazione di opportunità di lavoro nell’area Euromed.

Durante il Forum “Innovations for the Planet”, è stata anche organizzata una visita presso il Centro di Eccellenza CYENS, situato nel centro di Nicosia. Il “CYENS Center of Excellence” è un’organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di ricerca e innovazione, in collaborazione con il Comune di Nicosia e le tre università pubbliche di Cipro, oltre all’University College London e al Max Planck Institute.

La visita al CYENS ha rappresentato un’opportunità per presentare il lavoro svolto nel campo della ricerca e dell’innovazione. Durante l’evento, sono stati fatti brevi interventi da parte del Sindaco di Nicosia e Presidente del Consiglio di Amministrazione di CYENS, Konstantinos Giorkatzis, dall’Amministratore Delegato di Invest Cyprus, Marios Tannousis, dal Rappresentante Generale dell’Anima Investment Network Emmanuel Noutary, e dal direttore generale di CYENS, il professor Giorgos Chrysanthous.

Il CYENS è un importante centro di eccellenza attivo nei settori dei media interattivi, dei sistemi intelligenti e delle tecnologie emergenti. Il centro svolge ricerche interdisciplinari e applicate in diverse discipline scientifiche ed è stato fondato nel 2018 grazie al finanziamento del programma Horizon 2020 della Commissione Europea.

La visita al CYENS Center of Excellence ha evidenziato l’impegno di Euromed Group nel promuovere la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra le organizzazioni di ricerca e innovazione nella regione Euromed e le PMI Italiane.

Il CEO di Euromed Group, Sergio Passariello, ha espresso apprezzamento per l’ecosistema di innovazione vivace presente a Cipro e per il ruolo strategico che l’isola svolge nella lotta ai cambiamenti climatici. Ha sottolineato che EUROMED iHOUSE sarà uno strumento fondamentale per promuovere la collaborazione tra i paesi Euromed e per supportare l’innovazione e la transizione verde delle imprese nella regione.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.