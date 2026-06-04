Si terrà dal 9 all’11 giugno al Centro Congressi La Nuvola di Roma la nuova edizione di Forum PA, la manifestazione annuale dedicata alla pubblica amministrazione italiana organizzata da FPA, società del gruppo Digital360.

Il tema scelto per il 2026 è Una PA che genera futuro, con riferimento alla capacità delle istituzioni di anticipare i cambiamenti piuttosto che limitarsi a gestirli. Il programma è articolato intorno a tre giornate di sessioni plenarie, lavori tematici nelle sale, corsi formativi e una web tv in streaming.

Il programma

Le sessioni principali si svolgono su più palchi. Tra i temi affrontati, la governance anticipatoria: come le istituzioni pubbliche possono sviluppare strumenti – analisi dei dati, intelligenza artificiale, reti di competenze – per leggere i segnali di cambiamento e formulare scelte di medio e lungo periodo. Spazio anche per il bilancio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un’attenzione particolare alle prospettive che si aprono dopo la scadenza formale del Piano nel 2026: politiche di coesione, transizione energetica, digitalizzazione dei territori.

Nel programma anche focus sul futuro del sistema-Giustizia tra digitalizzazione e intelligenza artificiale, le politiche del personale pubblico, le nuove forme di organizzazione del lavoro nella PA e la formazione delle competenze necessarie per affrontare la transizione in corso.

I relatori

Alla manifestazione partecipano esponenti del Governo, tra cui il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, che apre i lavori della prima giornata, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Ministro per gli Affari europei e il PNRR Tommaso Foti, il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e la Ministra dell’Università Anna Maria Bernini.

Sono previsti interventi dei vertici di alcune delle principali istituzioni pubbliche, tra cui il Presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli, il Direttore Generale dell’INAIL Marcello Fiori e la Ragioniera Generale dello Stato Daria Perrotta.

Il programma include anche contributi accademici e di ricerca, tra cui il keynote di Roberto Poli, Presidente della Fondazione Italiana per gli Studi di Futuro, e l’intervento conclusivo di Enrico Giovannini, co-fondatore di ASviS.

L’Academy e le attività collaterali

In parallelo alle sessioni principali, Forum PA 2026 ospita un’Academy formativa gratuita riservata ai dipendenti pubblici, con corsi su finanziamenti europei, analisi delle politiche, intelligenza artificiale applicata ai processi amministrativi e altri temi di attualità per la PA. I corsi si svolgono nelle sale dedicate e richiedono prenotazione.

Per tutta la durata dell’evento è attivo Forum PA Pop, la web tv della manifestazione, con interviste, rubriche e presentazioni di volumi dedicati ai temi dell’innovazione pubblica.

Informazioni pratiche

Il programma completo, con la possibilità di iscriversi ai singoli appuntamenti, e tutti i dettagli per partecipare, sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento: forumpa2026.fpaeventi.it.