Forum sanità pubblica. Ieri la prima assemblea aperta a sindaci, attivisti, operatori. Tra le iniziative: un modulo ai cittadini per richiedere le prestazioni sanitarie dovute. E gruppi di studio in vista di una manifestazione a ottobre

Palermo 1 agosto 2023 – Cresce la partecipazione al forum sanità pubblica Palermo, che ieri ha avviato il suo percorso con la prima assemblea pubblica e stabilito le prime iniziative da prendere in vista di una manifestazione provinciale a ottobre. Tra le attività già in corso, la distribuzione di un modulo per avere diritto alle prestazioni ospedaliere in tempi rapidi.

Un’assemblea affollata, che si è tenuta alla Camera del Lavoro Metropolitana Palermo, con la partecipazione di una quarantina di sigle, sindaci e assessori di comuni, attivisti, operatori del territorio. Tantissime le nuove adesioni, di singoli cittadini e professionistid el settore.

Soggetti diversi accomunati da una sensibilità diffusa rispetto al tema della sanità e pronti a mobilitarsi per dire no all’ingiustizia sociale di una sanità pubblica non accessibile a tutti, chiedendo universalità dei diritti, la piena attuazione dell’articolo 32 della Costituzione e una medicina di prossimità accanto alle persone.

Il programma stabilito ha previsto la costituzione di gruppi di studio finalizzati alla produzione di documenti specifici sulle emergenze del territorio come le dipendenze, la 194, la medicina di genere, le disabilità mentali. E un tavolo di lavoro sulla nuova riforma che riguarda ospedale e territorio. Inoltre, a cominciare dal mese di settembre sono previste una serie di iniziative locali per arrivare alla manifestazione del prossimo autunno.

Parte integrante del percorso è il lancio della prima campagna di sensibilizzazione contro le liste d’attesa interminabili: la distribuzione di moduli per chiedere alle aziende ospedaliere di usufruire delle prestazioni sanitarie nei tempi indicati dalla richiesta medica. L’assemblea ha approvato il form da inviare ai direttori generali delle Asp nel caso in cui i tempi assegnati dal CUP non rispettino le priorità previste dal medico di medicina generale.

Questo perché sempre più spesso, la data della prestazione non è compatibile con l’esigenza dei pazienti.

Nei moduli, che saranno distribuiti in punti strategici, chiedendo a tutti di utilizzarli per rivendicare il diritto alle cure, si richiede che la prestazione sanitaria venga effettuata nei tempi previsti in modalità di prestazione aggiuntiva o intramoenia, con a carico del paziente il solo ticket, se dovuto. In caso di mancata risposta, il cittadino eseguirà la prestazione in regime privatistico e invierà la fattura all’Asp chiedendo il rimborso, in assenza del quale si provvederà a fare valere i propri diritti in sede legale con il supporto degli avvocati delle organizzazioni aderenti al Forum.

All’assemblea di ieri sono stati invitati tutti i sindaci dell’area metropolitana di Palermo, in quanto responsabili delle condizioni di salute della popolazione del suo territorio. I sindaci e assessori presenti, tra cui quelli di Termini Imerese, Carini, Corleone, San Cipirello, hanno dato un importante contributo, evidenziando le difficoltà dei propri territori per la carenza dei presidi sanitari e anche per la viabilità provinciale in condizioni disastrose che non contente di raggiungere gli ospedali degli altri comuni in tempi rapidi.

“Pertanto occorre – dicono i componenti del forum – che ogni sindaco si impegni con noi in questa battaglia, svolga il ruolo di garante dei cittadini nei confronti dell’azienda sanitaria, sollecitando il rispetto del diritto alla salute della comunità. Il forum ha proposto di fare iniziative congiunte ribadendo che i primi cittadini hanno un ruolo strategico nel coinvolgimento dei cittadini, associazioni e movimenti locali. Soltanto una battaglia collettiva potrà cambiare le cose”.

Invito ad aderire

forumsanitapubblicapalermo@gmail.com

Tra le nuove adesioni:

Comune Termini Imerese

Comune di Marineo

Comune San Cipirello

Associazione 99%

Assemblea popolare ecologica

Cittadinanza attiva Partinico

Tribunali diritti del malato

Meravigliosamente

I promotori

Cgil Palermo e sue categorie, Rete degli Ambulatori popolari Palermo, Arci Palermo, Non una di meno Palermo, Sindacato Studentesco Regina Margherita, Sunia Palermo, Si può fare per il lavoro di Comunità, Cub Palermo, Usb Palermo, Officina del popolo.

Le adesioni

Auser Palermo, Auser Termini-Cefalù-Madonie, Federconsumatori Palermo, Anpi Palermo, Arcigay Palermo, Pd Palermo, Udi Palermo, Meravigliosamente O.D.V. , MO.VI.PA , Noi che, Rete contro la droga, Udu Palermo, Agisci Palermo, SaluTiAmo, Si può fare Sicilia, Governo di Lei, Rete Civica Salute, Movimento difesa e attivazione costituzione, Spasmo, Nuova era a viso aperto onlus, Our Voice, la Casa di Giulio, Comuni di Capaci, Carini, Isnello, Petralia Soprana, Corleone, Per il pane e le rose, Rifondazione comunista Palermo, Comune di Termini Imerese, Comune di Marineo, Comune di San Cipirello, Associazione 99%, Assemblea popolare ecologica, Cittadinanza attiva Partinico, Tribunali diritto del malato, Meravigliosamente

