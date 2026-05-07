Si è tenuto ieri, presso la sede provinciale etnea di Forza Italia, un incontro decisivo per il futuro del movimento giovanile catanese. Forza Italia Giovani Catania annuncia ufficialmente la propria riorganizzazione interna, ufficializzando le nomine che guideranno l’azione politica sul territorio.

Nel corso della riunione sono stati ufficializzati i Segretari delle sei Municipalità cittadine, figure chiave per il radicamento e l’ascolto delle istanze locali:

· Alessandro Santangelo

· Andrea Spampinato

· Antonio Mondio

· Federico Hossain

· Oriana D’Urso

· Kevin Sciuto





Sono stati, inoltre, nominati i nuovi Responsabili Operativi, con l’obiettivo di rilanciare la comunicazione e la macchina organizzativa del movimento:

· Giuseppe Messina e Umberto Campagna, assumono l’incarico di Responsabili della Comunicazione.

· Andrea Gulino, è il nuovo Responsabile Organizzativo.





A completamento dell’assetto territoriale, entrano a far parte del Coordinamento Cittadino, in qualità di componenti:

· Diego Listro

· Andrea Massimino

Il nuovo gruppo dirigente si mette immediatamente al lavoro con entusiasmo e senso di responsabilità, pronto a rappresentare le istanze dei giovani catanesi e a rafforzare la presenza del partito in tutte le aree della città.





“Oggi si avvia la piena operatività del vivaio azzuro di Catania” – dichiara il Segretario di Forza Italia Giovani Catania Antonio Barbagallo- “Era necessario restituire piena rappresentatività ad ogni quartiere, potendo contare su un’organizzazione ramificata e decentrata oltre che su occhi vigli e attenti alle esigenze, istanze e segnalazioni dei cittadini.

I giovani dovranno essere in questo caso il cardine tra la cittadinanza e l’apparato politico-amministrativo.





Oggi esprimiamo con Piermaria Capuana il più giovane consigliere comunale capogruppo di città metropolitana d’Italia- aggiunge Barbagallo- che con il resto della squadra azzurra in città, con il Vice Sindaco Massimo Pesce e con l’assessore Giovanni Petralia, rappresenta lucidamente e in prospettiva le necessità della Gen Z.

Continueremo sul solco di quanto già fatto, potendo dare un fondamentale contributo a Catania”.

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