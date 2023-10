Ringrazio il segretario nazionale, Antonio Tajani, la mia capogruppo al Senato, Licia Ronzulli e il responsabile dei Dipartimenti, Alessandro Cattaneo, per la fiducia che mi hanno voluto accordare nominandomi alla guida del dipartimento Famiglia di Forza Italia. A loro e ai nostri elettori assicuro tutto il mio impegno per portare avanti i valori e le idee che da sempre caratterizzano l’attività del nostro Partito in favore dei cittadini e delle famiglie italiane”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo. “Il centrodestra ha messo la famiglia in cima alle priorità delle politiche del g

Governo, come dimostra anche la legge di bilancio varata dal Consiglio dei Ministri. Abbiamo il dovere di invertire un trend di denatalità che rischia di portare il Paese alla desertificazione demografica e dobbiamo sostenere i nostri giovani nel loro desiderio di genitorialità. Lavoreremo per farlo, onorando gli impegni assunti con gli italiani”, conclude.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.