La senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo è stata nominata vicecapogruppo del Partito al Senato, insieme al senatore Adriano Paroli, mentre il ruolo di vicepresidente vicario è stato affidato al senatore Roberto Rosso.

“Ringrazio il Presidente Stefania Craxi per la fiducia che ha voluto accordarmi insieme al senatore Paroli e al vicario senatore Rosso. Accolgo questo importante e prestigioso incarico con emozione e grande senso di responsabilità, consapevole del valore umano e istituzionale che rappresenta. È per me un onore poter contribuire in modo ancora più attivo al lavoro comune, mettendo a disposizione impegno, ascolto e dedizione”. Lo afferma la senatrice Daniela Ternullo.





“Un ringraziamento va anche al senatore Maurizio Gasparri – continua Ternullo – per la disponibilità che ha sempre dimostrato nei miei confronti e a tutti i colleghi, il cui sostegno e la cui collaborazione sono per me fonte di forza e motivazione”.

“Insieme, con passione e spirito di squadra, sono certa che potremo affrontare con determinazione le sfide che ci attendono e raggiungere risultati importanti. Grazie Presidente Craxi, con sincera gratitudine e profonda stima”, conclude la senatrice Ternullo.

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