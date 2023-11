La campagna abbonamenti 2023-24 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana ha fatto registrare un aumento del venticinque per cento. Soddisfatto il sovrintendente Andrea Peria Giaconia. “Siamo molto felici e orgogliosi per questa risposta del pubblico che premia sicuramente la nostra scelta di puntare sul rapporto di affetto e fiducia del pubblico con la sua orchestra, valorizzando il grande repertorio classico-romantico (da Mozart e Beethoven fino a Brahms e Wagner), invitando a Palermo alcuni artisti che non si erano mai esibiti con l’Orchestra Sinfonica Siciliana (tra cui Ramin Bahrami e Francesca Dego) e proponendo molti brani in prima esecuzione assoluta e in prima esecuzione italiana. E sicuramente un certo interesse hanno suscitato le presenze di Beatrice Venezi e di Josè Cura, e il coinvolgimento di alcuni artisti, protagonisti della scena culturale italiana come Stefano Accorsi, Paolo Fresu e Nicola Piovani. Grazie alla fiducia dimostrata dal Governo regionale presieduto dal Presidente Renato Schifani che ha rimpinguato nel collegato alla finanziaria – conclude Peria – il contributo annuale per la Foss, l’Orchestra può guardare con ottimismo e fiducia al futuro svolgimento della sua nuova stagione di concerti e anche oltre”.

Oggi intanto, alle 17,30, è previsto il concerto di Barry Douglas, dopo l’annullamento di ieri per sciopero dei lavoratori indetto a livello nazionale.



Inaugurazione del Turno pomeridiano della 64a Stagione concertistica 2023-24



Mozart, Don Giovanni KV 527, Ouverture

Beethoven, Concerto n. 5 in mi bemolle maggiore op. 73 “Imperatore”

Beethoven, Sinfonia n. 5 in do minore op. 76



BIOGRAFIA DI SIR BARRY DOUGLAS

Barry Douglas (Belfast 1960), ben noto al pubblico degli appassionati di musica della nostra città, è uno dei più importanti pianisti e direttori d’orchestra della scena concertistica internazionale.

Nel 1986 è stato il primo pianista non sovietico a conquistare, dopo quasi trent’anni, il Primo premio del Concorso “Cajkovskij” di Mosca, lo stesso che aveva laureato “laureato” poco prima Vladimir Ashkenazij e può considerarsi, insieme con lo “Chopin” di Varsavia, la più prestigiosa – e selettiva – competizione pianistica a livello mondiale.

Nel 1988 ha dato vita alla Camerata Ireland, un’orchestra giovanile caratterizzata dal fatto di riunire, in un’epoca di drammatici conflitti politici e religiosi, artisti provenienti dall’Irlanda del Nord e del Sud, anglicani e cattolici.

Barry Douglas incide in esclusiva per l’etichetta britannica Chandos e ha pubblicato, tra l’altro, le edizioni integrali dei Concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven e delle opere per pianoforte di Brahms.

La sua attività di pianista e direttore d’orchestra si dispiega tra l’Europa, gli Stati Uniti, l’America Latina e l’Estremo Oriente.

Nel 2001 è stato nominato Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico «Per i servizi resi alla Musica»; nel 2007 ha conseguito il Dottorato Ad Honorem in Musica dell’Università Nazionale d’Irlanda; nel 2020 è stato nominato Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico (OBE) «Per i servizi resi alla Musica e alle relazioni con le Comunità dell’Irlanda del Nord».

Il concerto di inaugurazione della 64a Stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, interamente dedicato a alla musica Mozart e di Beethoven rispecchia la predilezione di Sir Barry Douglas per il repertorio del classicismo viennese e costituisce, al tempo stesso, il miglior viatico possibile per un cartellone di concerti concepito all’insegna del grande repertorio e con l’idea che in questi tempi difficili il Politeama Garibaldi possa diventare, per il pubblico non tanto un punto di fuga quanto un’isola di armonia e bellezza.

PALERMO, 11 NOVEMBRE 2023

PER INFO NLM 3297134525

