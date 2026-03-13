Palermo 13 marzo 2026 – Assemblea generale della Fp Cgil Palermo lunedì 16 alle ore 15 presso la Camera del Lavoro, in via Meli, 5. All’ordine del giorno il dibattito sul No al Referendum, che vedrà la partecipazione di Leonardo Agueci, ex procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Alessandro Bellavista, docente di Diritto del Lavoro all’Università di Palermo, Marco Guccione, del Comitato provinciale per il No e dell’Ufficio per il processo del Tribunale di Termini Imerese e Pietro Vizzini, avvocato del Foro di Palermo. All’assemblea intervengono il segretario generale Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso e il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo. Conclude il segretario generale Fp Cgil nazionale Federico Bozzanca.

“Per quanto riguarda il referendum – spiega il segretario Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso – si tratta di un momento importante per la democrazia nel nostro Paese. Crediamo che le modifiche alla Costituzione non rappresentino un cambiamento reale per la giustizia ma bisognerebbe invece investire sul personale per velocizzare i tempi dei processi con nuove assunzioni e contratti che ridiano dignità ai lavoratori del pubblico impiego. Al centro della nostra attenzione c’è sempre la vertenza in corso dei precari dell’Ufficio per i Processo, di cui chiediamo la stabilizzazione dell’intera platea e la messa a regime dell’ufficio che fin qui ha prodotto risultati molto importanti”.

“Per i lavoratori del pubblico impiego è un momento molto importante – aggiunge Gattuso – in quanto è già ripartita la contrattazione per il rinnovo dei tre contratti, Sanità, Funzioni locali e Funzioni centrali per il triennio 2025-2027 e sarà importante trovare meccanismi che possano tutelare il potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori, soprattutto in questa fase di tensioni internazionali, in cui l’aumento dei prezzi dei beni di consumo, come ad esempio il carburante, sta creando non pochi problemi alle famiglie”.





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