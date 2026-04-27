Martedì 28 aprile, alle ore 18.00, verrà presentato al pubblico il nuovo e attesissimo romanzo di Francesca Maccani intitolato “Il tuo nome nel bosco” (Rizzoli Historiae). Ad ospitare l’incontro è l’Oratorio di Sant’Elena e Costantino, in Piazza della Vittoria, 22, a Palermo, sede della prestigiosa Fondazione Federico II, che si distingue per l’organizzazione di eventi sempre di prim’ordine e che lasciano un segno indelebile nel mondo della cultura, dalla pittura alla fotografia, dalla storia alla letteratura.

E proprio la letteratura sarà il focus di questo pomeriggio che vedrà la grande scrittrice di origine trentina, ma che vive ormai stabilmente a Palermo, protagonista con il suo ultimo libro che già si preannuncia essere un nuovo grande successo.





Dialogheranno con Francesca Maccani i giornalisti Elvira Terranova e Carlo Guidotti con interventi di Margherita Tomasello. L’evento è realizzato con il patrocinio di Confcommercio Terziario Donna Palermo e del Comune di Palermo; libreria partner Ubik Modusvivendi Palermo.

Ad introdurre la conversazione sarà Valentina Costanzo che ne è anche l’organizzatrice che, con passione e dedizione, ha fortemente voluto questa prima nazionale a cui seguiranno numerose altre presentazioni sia in Sicilia che su tutto il territorio nazionale.





Ecco cosa ha dichiarato Valentina Costanzo, titolare della gioielleria “Valentina Costanzo Gioielli & Gemme” di via Petrarca 35, Palermo: “Un evento che ho organizzato con il cuore, perché le storie che parlano di donne con questa profondità meritano di essere raccontate ad alta voce. Sarà una serata intensa, letteraria, profondamente femminile”.

Nel romanzo una storia che non può e non vuole essere dimenticata, tra le montagne che silenziosamente custodiscono un segreto per il quale la protagonista, Adele, si farà portatrice coraggiosa di una verità nascosta e custodita con forza fra i possenti alberi del bosco del Trentino.

Luogo: Oratorio Sant’Elena e Costantino, Piazza della Vittoria, 22, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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