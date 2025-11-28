Gela. 4000 spettatori contro la Nissa, partita vinta per 1 a 0 e, gol annullato, gli ospiti non hanno mai superato il centrocampo. I tifosi sono stati il 12 uomo, la squadra perfetta.

Si evidenzia. I moltissimi tifosi provenienti da Butera, Niscemi, Caltagirone, Licata, Mazzarino, Riesi, Acate, Vittoria, è la prima volta che accade nella storia calcistica gelese.

Gli addetti ai lavori definiscono il Gela Calcio patrimonio immateriale che deve essere tutelato dalle istituzioni.

Ormai nella Città del Golfo; città millenaria, con siti, musei, paesaggi e sabbia color oro è Gela Calcio mania.

Anche gli striscioni, le bandiere, le sciarpe hanno immagini e date dell’antica e potente Gela, nata prima dell’impero romano, governata da Gelone, abitata da Eschilo.

I tifosi in questa parte di Sicilia aspettano la domenica per trascorrere un pomeriggio allo stadio e scaricare le tensioni e lo stress di una settimana di lavoro.

Se si vuole arrivare lontani occorre un nuovo stadio, il Vincenzo Presti inizia a diventare troppo “stretto” per le ambizioni calcistiche e di sviluppo economico patrimoniale di questa parte di Sicilia.









