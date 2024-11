Non esistono più aggettivi per questi politici gelesi. Per quanto mi impongono di parlarne bene, resto ogni giorno sempre più basito.

Ritengo giusta la Tassa di Soggiorno; è la giustificazione per la delibera che è fantasiosa: ‘tassa di soggiorno, come misura per attenuare gli effetti del dissesto e per risanare le casse dell’ente”.

Come tutti sapete da tempo lavoro grazie ad importanti giornalisti Franco D’urbino, emittenti di fama regionale Tele Pegaso, giornali online Libertà Sicilia , BlogSicilia, Corriere di Gela News, per “Gela Sabbie d’oro”, “Gela città turistica”, ” Progetto Gelone “….

A Gela per ora arrivano ogni anno non più di 30/50 turisti veri (che soggiornano in strutture ricettive hotel, b&b, Affitta Camere, ecc..), ogni anno; normalmente una tassa di soggiorno è un supplemento di 2,00/3,00 a persona al giorno, non si applica per lavoratori, studenti o per visite ospedaliere per esempio, con questi numeri al massimo possono acquistare qualche risma di carta.

Ovviamente quale professionista ritenuto un’ottimo comunicatore potrei indicare il mio modo per attrarre “turisti veri”, ma occorrono anche “politici veri” che personalmente non conosco….

