E’ di scena la grande musica internazionale sabato 29 a partire dalle 19.00 alla Tenuta Rasocolmo di Piano Torre a Messina. A calcare il palcoscenico a picco sul mare del Capo Rasocolmo Summer Fest 2023, il sassofonista Francesco Cafiso.

Nato a Vittoria nel 1989, Cafiso muove i suoi primi passi nel mondo della musica già a nove anni. Decisivo per la sua carriera è l’incontro con Wynton Marsalis che, stupito dalle sue qualità musicali, lo porta con sé nell’European tour del 2003. Da allora ha suonato nei Jazz Festival, nei teatri e nei Jazz Club più importanti del mondo, tanto da essere nominato nel 2009 “ambasciatore della musica jazz italiana nel mondo”.

Nell’ambito della rassegna “Wine&Music”, per la direzione artistica di Claudio Iudicelli di Athena Produzioni, Cafiso, con il suo sassofono contralto, si esibirà in Duo con Marco Grillo alla chitarra.

Il repertorio include brani tipici della tradizione jazz e composizioni originali. Cafiso, con la sua voce calda e lirica, disarticola la melodia dei brani, costruendo assoli straordinari. Grillo assicura al collega un vero e proprio tappeto sonoro, creando delle linee melodiche moderne e di gran classe, supportate da una complessa struttura armonica e ritmica, senza però rinunciare a pregevoli assoli. Un repertorio che lascia molto spazio allo swing, alle inflessioni blues e alla creatività degli interpreti, che trovano nell’improvvisazione e nell’interplay gli ingredienti principali che consentono loro di fare musica in maniera estemporanea e originale. Una musica frizzante, ricca di colori che suggeriscono un ampio ventaglio di emozioni e suggestioni, in grado di coinvolgere tutti, conoscitori e non della musica jazz.

