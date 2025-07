Nuovo intervento della Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico in provincia di Messina: aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza del versante di contrada Scresci, a San Marco d’Alunzio.

“Tra le attività di mitigazione del rischio idrogeologico che ci vedono impegnati su più fronti – commenta il presidente Schifani – quella relativa al consolidamento e alla riqualificazione dei centri urbani ha per noi una grande importanza perché, oltre a salvaguardare la pubblica incolumità, consente di recuperare e di restituire alla pubblica fruizione quelle aree che risultano particolarmente vulnerabili e che negli anni, sono rimaste inibite. Di questa attività di valorizzazione dei quartieri storici dei nostri Comuni che poniamo in essere siamo particolarmente fieri”.

I lavori a San Marco d’Alunzio

Ancora pochi giorni e a San Marco d’Alunzio, borgo dei Nebrodi noto per il suo castello normanno risalente al 1061 e per le sue ventidue chiese, potranno partire i lavori. Gli Uffici diretti da Sergio Tumminello hanno definito la fase dell’aggiudicazione. A eseguirli sarà la Geraci Giuseppe Costruzioni srl di Mussomeli, in ragione di un ribasso del 32,02 per cento per un importo di poco superiore a 2,1 milioni di euro.

L’intervento sul versante di contrada Scresci mira a risolvere tutte le criticità che hanno causato i movimenti franosi degli ultimi quindici anni e che hanno interessato il pendio nel quale sono peraltro presenti diverse abitazioni. Si tratta di un versante che necessita di opere di consolidamento.

Tra le misure contenute nel progetto, la realizzazione di muri di altezza variabile in cemento armato a monte della parete rocciosa, mentre a valle si procederà con un sistema di paratie di pali. Verrà, infine, costruito un sistema di raccolta e smaltimento delle acque superficiali mediante tubi finestrati.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.