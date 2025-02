La Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico ha aggiudicato i lavori di consolidamento del centro storico di Carlentini, in provincia di Siracusa. A eseguire le opere, in base alla graduatoria di gara, per un importo di 1,2 milioni di euro sarà la Kara srl di Favara, che ha offerto un ribasso del 31,9 per cento.

“Il recupero dei quartieri storici dei nostri Comuni è per noi prioritario – commenta il presidente della Regione Renato Schifani, al vertice della struttura – unitamente alla salvaguardia della pubblica incolumità e alla valorizzazione delle aree più antiche che rappresentano il cuore pulsante dei nostri centri”.

I lavori, aggiudicati dagli uffici diretti da Sergio Tumminello, riguarderanno il versante adiacente a via Giovanni da Procida, un’area con alto livello di rischio (R4) e importanti fragilità geomorfologiche. È prevista la realizzazione di un muraglione della lunghezza di cento metri, nel rispetto dei parametri architettonici e paesaggistico-ambientali, e la stabilizzazione del costone roccioso mediante una serie di tiranti di ancoraggio. Per la pavimentazione delle arterie limitrofe, si procederà in parte con betonelle policrome con bordi in pietra calcarea e, per la parte restante, con conglomerato bituminoso.

