Sarà una serata dedicata al confronto con il territorio, all’approfondimento dell’azione di Governo e alle prospettive future dell’Italia quella promossa da Fratelli d’Italia sabato 11 luglio, alle ore 19, in Piazza della Libertà a Gravina di Catania. L’iniziativa, dal titolo ‘Decisi a difendere ancora l’Italia – Con un governo stabile, costruiamo un futuro sereno e una Nazione sicura’, riunirà esponenti nazionali, regionali e amministratori locali del partito per condividere con i cittadini i risultati raggiunti dal Governo guidato da Giorgia Meloni e confrontarsi sulle principali sfide che attendono il Paese.





Interverranno, tra gli altri, l’on. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione del partito, e l’on. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati. Previsti anche gli interventi dell’on. Luca Sbardella, commissario regionale di FdI Sicilia, di Alberto Cardillo, coordinatore provinciale del partito, di Massimiliano Giammusso, sindaco di Gravina di Catania, di Enrico Trantino, sindaco di Catania, di Antonio Bonanno, sindaco di Biancavilla, di Carlo Caputo, sindaco di Belpasso, di Emanuele Mirabella, coordinatore di FdI a Gravina di Catania, e di altri amministratori di Fratelli d’Italia sul territorio.





L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di dialogo con la cittadinanza per ribadire il valore della stabilità dell’attuale Governo e il lavoro portato avanti dall’esecutivo Meloni, affrontando temi centrali come la sicurezza, il sostegno alle famiglie e alle imprese, la crescita economica e la difesa dell’interesse nazionale. L’appuntamento dell’11 luglio sarà quindi un momento di partecipazione e ascolto, durante il quale Fratelli d’Italia confermerà il proprio impegno nel proseguire il percorso di crescita del Paese.

Luogo: GRAVINA DI CATANIA, CATANIA, SICILIA

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