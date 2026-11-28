Circa mille visitatori in tre giorni, a fronte di una partecipazione complessiva alla manifestazione stimata intorno alle cinquemila presenze. È il bilancio della partecipazione di 28 58 Security a FRUTECH 2026, l’Expo del Mediterraneo dedicata all’innovazione, alla sostenibilità e alle nuove tecnologie per il comparto agricolo e agroalimentare, che si è conclusa negli spazi di SiciliaFiera, a Misterbianco.

Numeri che confermano il forte interesse suscitato dall’azienda, il cui spazio espositivo, al padiglione C2, stand 105, è risultato tra i più apprezzati e visitati per le soluzioni tecnologiche proposte, alcune presentate in anteprima assoluta.

Cinquantadue anni di esperienza nel settore della sicurezza, accompagnati da una costante evoluzione tecnologica, hanno rappresentato il filo conduttore di una presenza fieristica che ha messo al centro automazione, intelligenza artificiale, robotica e prevenzione. Particolarmente significativo il confronto con importanti buyer, imprenditori e operatori specializzati, interessati a investire in sistemi innovativi capaci di migliorare la protezione delle attività produttive, delle aziende agricole e dei siti industriali.

«Chiudiamo FRUTECH con grande soddisfazione – dichiara Mario De Felice, fondatore della 28 58 Security –. Oltre mille visitatori e centinaia di studenti al nostro stand confermano il crescente interesse verso un modello di sicurezza fondato sull’innovazione e sulla prevenzione. La nostra filosofia è affidare alla tecnologia il compito di anticipare, individuare e monitorare i rischi, lasciando all’uomo l’ultimo miglio dell’intervento. Droni, robotica e sistemi intelligenti devono rappresentare una protezione aggiuntiva, capace di ridurre l’esposizione al pericolo delle guardie giurate e degli operatori antincendio, senza sostituirne la professionalità e la capacità decisionale. Il nostro obiettivo è duplice: garantire ai clienti una sicurezza sempre più efficace e tutelare chi ogni giorno opera sul campo. L’innovazione ha valore quando protegge le persone. Ringrazio tutta la squadra del 28 58 per la professionalità, la dedizione e lo spirito di abnegazione che hanno contribuito al successo di questo progetto».





Droni, robot e sistemi intelligenti: la sicurezza entra nel futuro.

Grande attenzione hanno suscitato le tecnologie presentate attraverso il progetto “Due mondi, una missione”, che integra sicurezza privata e prevenzione antincendio. Tra le principali innovazioni Blaze, sistema per l’individuazione precoce di incendi e intrusioni su vaste superfici fino a 300 mila mq; Horizon, piattaforma mobile autonoma destinata al monitoraggio di terreni agricoli, cantieri e impianti; ed Extinguo, dispositivo automatico progettato per intervenire tempestivamente sui principi d’incendio.

A completare l’esposizione, droni quadrupedi, sistemi robotici cingolati e dispositivi intelligenti di videosorveglianza, integrati con la centrale operativa aziendale. Soluzioni che testimoniano il passaggio da una sicurezza prevalentemente reattiva a un modello sempre più orientato alla prevenzione, al monitoraggio continuo e all’intervento tempestivo, attraverso la collaborazione tra gli operatori della centrale operativa e tecnologie avanzate.





Grande partecipazione degli studenti: l’innovazione incontra le nuove generazioni

Tra gli aspetti più significativi della tre giorni, la presenza di numerosissimi studenti provenienti dagli istituti scolastici di tutta la provincia di Catania, ai quali si sono aggiunte alcune scolaresche arrivate anche da Reggio Calabria. I giovani visitatori hanno mostrato particolare curiosità per le applicazioni della robotica e dell’intelligenza artificiale, avvicinandosi a tecnologie che stanno trasformando il settore della sicurezza e aprendo nuove prospettive professionali.

«Vedere tanti ragazzi interessati alle nostre innovazioni è stata una delle soddisfazioni più grandi – aggiunge De Felice –. Avvicinarli a queste tecnologie significa mostrare come esperienza, ricerca e competenze possano generare nuove opportunità di lavoro e di crescita».

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