«Esprimiamo la nostra piena solidarietà agli artigiani e ai commercianti che, in occasione del corteo funebre del boss mafioso e pluricondannato Emanuele Rubino, sono stati costretti ad abbassare le saracinesche delle proprie attività. È inaccettabile che chi lavora quotidianamente, investe nel proprio territorio e contribuisce alla vita economica della città debba trovarsi in una condizione di paura e di insicurezza, fino a rinunciare a esercitare liberamente la propria attività». Lo dichiara Giuseppe Claudio Terruso, presidente di Confartigianato Palermo, commentando quanto accaduto tra via Maqueda e il mercato storico di Ballarò, durante i funerali del pregiudicato Emanuele Rubino, accompagnati da un corteo di persone, motorini, petardi e fuochi d’artificio.





«Sono indignato, ma purtroppo non stupito – prosegue Terruso –. In alcuni quartieri della città continua a esserci una preoccupante assenza delle istituzioni, intese non soltanto come forze dell’ordine, ma anche come presenza concreta dello Stato nella vita quotidiana delle comunità. Quando le istituzioni arretrano o non riescono a essere sufficientemente presenti, altri soggetti finiscono per occupare quegli spazi, imponendo regole e comportamenti attraverso la paura. È proprio questo che non possiamo permettere».





Secondo il presidente di Confartigianato Palermo, quanto accaduto a Ballarò e lungo via Maqueda dimostra che il problema della sicurezza non può essere circoscritto alle periferie o considerato lontano dai luoghi maggiormente frequentati dai cittadini e dai turisti. «Per troppo tempo si è forse pensato che determinate dinamiche criminali potessero rimanere confinate all’interno di alcune aree della città, senza arrivare a interessare il resto del tessuto urbano. Ma la realtà ci ha dimostrato che non è così. Lo abbiamo visto dopo la strage di giovani a Monreale, nell’aprile del 2025, e lo vediamo nuovamente oggi. Sono segnali che avrebbero dovuto produrre una maggiore consapevolezza e interventi più incisivi».





«La mia impressione – aggiunge Terruso – è che queste esperienze non siano state ancora recepite fino in fondo. Non possiamo limitarci a intervenire quando si verificano episodi eclatanti, per poi tornare alla normalità fino al successivo fatto di cronaca. Servono politiche di sicurezza strutturali, una presenza costante delle istituzioni, il controllo del territorio, ma anche interventi sociali, culturali ed economici capaci di sottrarre spazio alla criminalità. La repressione è necessaria, ma da sola non basta».

«Gli artigiani e i commercianti – conclude Terruso – devono poter lavorare senza paura, senza sentirsi esposti a possibili ritorsioni e senza dover scegliere tra tenere aperta la propria attività e tutelare la propria incolumità. Una città che vuole essere attrattiva prima di tutto per i suoi residenti, deve innanzitutto garantire dignità, sicurezza e libertà a chi la vive e la tiene economicamente in piedi ogni giorno. Ci auguriamo che quanto accaduto rappresenti finalmente un punto di svolta e spinga le istituzioni ad adottare, con urgenza, misure concrete e durature».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.