Parte il concorso video “FUORI DAL GIRO”, un’iniziativa che mira a sensibilizzare i ragazzi e le ragazze tra i 14 e i 17 anni di Palermo e li invita a riflettere sui rischi legati alle dipendenze attraverso la creazione di contenuti tramite TikTok.

Il contest è promosso dal progetto “Fuori dal Giro – Un presidio mobile ‘in rete’ per la prevenzione e riduzione dei rischi delle dipendenze patologiche rivolto a minori e giovani della città di Palermo”, finanziato con il Fondo Nazionale Infanzia e Adolescenza 2021 ex L. 285/97 dal Comune di Palermo e realizzato in collaborazione con numerosi partner, tra cui ASP Palermo , Fondazione Don Calabria, Zen Insieme, Libera Palermo, Sol.co, Al Revés e Casa dei Giovani.

Il contest, promosso dal partner Sol.co attraverso la cooperativa sociale Sviluppo Solidale si propone di sensibilizzare i giovani sui pericoli delle dipendenze – da sostanze, farmaci, gioco d’azzardo, internet, cibo, e altri comportamenti rischiosi – e di stimolare la riflessione su come affrontarli, utilizzando TikTok come strumento di comunicazione creativa. I partecipanti dovranno realizzare un video originale di massimo 1 minuto, mettendo in evidenza il tema delle dipendenze, per inviarlo entro il 30 aprile 2025 all’indirizzo email info@fuoridalgiropalermo.it. Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, il regolamento è disponibile al link: https://www.fuoridalgiropalermo.it/regolamento-contest/.

“Il contest – spiega Rosi Pennino, assessore alle Politiche socio sanitarie del Comune di Palermo – sarà promosso nelle scuole coinvolte nel Progetto Fuori dal Giro dagli operatori di strada come strumento di aggancio e all’interno dei 5 sportelli che insistono nelle aree bersaglio. Con questa azione vogliamo che i ragazzi e le ragazze, attraverso l’uso consapevole e responsabile di Tik Tok, possano raccontare con immagini e parole un disagio, un problema legato al tema delle dipendenze”.

Il contest mette in palio smartphone, pc, tablet e gift cards come premio. I video inviati saranno pubblicati sul canale TikTok del contest il 5 maggio 2025. La selezione dei vincitori avverrà attraverso una combinazione di voto popolare (50%) e giuria tecnica (50%). Per partecipare, i ragazzi dovranno seguire il regolamento completo e inviare il video insieme alla documentazione necessaria, tra cui il consenso dei genitori o tutori legali. I video dovranno rispettare le linee guida di TikTok e non contenere contenuti violenti o inappropriati.

Il contest è un’occasione per i giovani di Palermo di esprimere la propria creatività mentre affrontano tematiche sociali importanti e urgenti, con l’intento di sensibilizzare le generazioni future alla consapevolezza e alla prevenzione.

