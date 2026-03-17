L’opera Fuori Registro è disponibile online su Amazon Prime a cura di Roberta Di Sarno in arte Alma Luna.

Alma Luna è una grafica pubblicitaria con oltre 25 anni di esperienza, nonché mamma di un bimbo. Grande appassionata di natura e animali, il suo legame con questi temi emerge anche nei suoi progetti creativi. L’Intelligenza Artificiale è diventata un ospite silenzioso e onnipresente nelle nostre vite. Non ha bussato alla porta, ma è scivolata nelle nostre routine, promettendo una perfezione che non ci appartiene e che, forse, non dovremmo nemmeno desiderare.





Fuori Registro nasce da una riflessione profonda che parte dal quotidiano — la vita d’ufficio, la gestione del lavoro creativo, il rapporto con la tecnologia — per scendere nelle profondità del senso dell’essere umano oggi.

L’autore esplora il paradosso della nostra modernità: mentre istruiamo le macchine per renderle sempre più simili a noi, stiamo involontariamente forzando noi stessi a funzionare come processori, dimenticando il valore del dubbio, dell’attesa e del difetto.

Il libro è un viaggio che intreccia la fredda logica degli algoritmi con il calore della memoria personale. Attraverso il ricordo di una madre che “vive in tutto ciò che non può essere ottimizzato” e la speranza per un figlio che sappia ancora preferire la “verità del dubbio” alla certezza di una risposta generata da un software, l’opera diventa un manifesto di resistenza esistenziale.





Utilizzando la metafora del “fuori registro” — quel disallineamento tipografico che rende unica una stampa proprio perché imperfetta — il testo ci invita a riscoprire la bellezza delle nostre crepe. L’intelligenza artificiale viene descritta come una straordinaria “protesi per i sensi”, uno strumento capace di farci vedere più lontano, ma l’autore ammonisce: a guardare dentro quel binocolo deve essere sempre un occhio umano, l’unico capace di piangere e di meravigliarsi.

Fuori Registro non è un grido neoluddista contro il progresso, ma una guida per abitare il futuro senza perdere l’anima. È un invito a restare “lenti, difficili e orgogliosamente difettosi”, perché è proprio nelle zone d’ombra dove l’algoritmo fallisce che risiede la nostra vera, irripetibile libertà.

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