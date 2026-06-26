“Un omaggio a chi continua a rialzarsi, trasformando le difficoltà in nuove partenze”

Da mercoledì 24 giugno è disponibile il videoclip di “Un Giro”, nuovo singolo degli SpinRockets scritto da Gabriel Aglieri Rinella.

Diretto da Angelo Andrea Lima, il video accompagna uno dei brani più rappresentativi della band: trasforma in immagini il racconto di una resilienza quotidiana fatta di cadute, ripartenze e speranze che resistono al tempo.

Attraverso un viaggio visivo nel cuore di Palermo, il videoclip segue il ritmo incessante della città e dei suoi abitanti, intrecciando scorci e frammenti di vita reale. Dalla Vucciria ai Quattro Canti, passando per Ballarò e il Foro Italico, la macchina da presa cattura la frenesia, le contraddizioni e l’energia di una comunità che non smette mai di muoversi, diventando metafora perfetta del messaggio contenuto nel brano.





“Un Giro” nasce per tutte quelle persone che, nonostante le difficoltà, continuano ad andare avanti – raccontano gli SpinRockets –. È una dedica a chi ha perso qualcosa, a chi si sente in ritardo, a chi combatte con l’ansia, l’incertezza o il peso delle proprie scelte. Ma è anche un invito a non fermarsi mai, perché ogni caduta può diventare un nuovo punto di partenza».

Il brano si sviluppa come una sorta di abbraccio collettivo rivolto agli ultimi, ai sognatori, a chi ha sbagliato strada e a chi continua a cercarne una.

Con un linguaggio diretto e immagini quotidiane, “Un Giro” celebra la forza di chi sceglie di rialzarsi e guardare avanti, senza rinunciare alla capacità di sognare anche quando la realtà sembra imporre altri percorsi.





Dal punto di vista creativo, il brano porta la firma di Gabriel Aglieri Rinella, autore del testo e della musica. Il videoclip è diretto da Angelo Andrea Lima, che sceglie Palermo come protagonista silenziosa della narrazione, restituendone il volto più autentico attraverso un racconto urbano dinamico e profondamente umano.

Gli SpinRockets sono una formazione pop-rock siciliana guidata dal frontman Gabriel Aglieri Rinella.

Attivi dal 2020, si sono distinti nel panorama musicale emergente grazie a numerosi riconoscimenti e a importanti esperienze artistiche, tra cui la partecipazione ad Area Sanremo, Amici 25, Sanremo Giovani le audizioni di X Factor e collaborazioni con artisti come Sarah Toscano, LDA, Roy Paci, Sugarfree, Shakalab e Tinturia.

Negli ultimi anni hanno inoltre condiviso il palco con artisti della nuova scena italiana, consolidando il proprio percorso tra pop, rock e cantautorato contemporaneo.

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