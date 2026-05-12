Si segnala, con crescente preoccupazione, la frequente presenza di episodi di furti con destrezza e scippi all’interno del cimitero di Santa Maria dei Rotoli, in particolare ai danni di cittadini anziani che si recano quotidianamente a far visita ai propri cari defunti.

Si tratta di fatti di estrema gravità e assolutamente inaccettabili, che oltre a rappresentare una violazione della sacralità del luogo, costituiscono un concreto problema di sicurezza pubblica che non può essere ignorato.





Per tali motivi, si ritiene necessario e urgente un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine all’interno dell’area cimiteriale, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, tutela e decoro.

Si chiede inoltre di essere informati in merito alle determinazioni che verranno adottate a seguito della presente segnalazione.

Natale Puma, Consigliere Comunale del Comune di Palermo

Luogo: Cimitero , PALERMO, SICILIA

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