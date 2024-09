La “Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus” di Palermo con la presente comunica che, in seguito ad avere subito da parte di ignoti nella notte tra il 26 e il 27 agosto scorso il furto del veicolo di servizio destinato allo svolgimento delle attività di beneficenza e assistenza al servizio della comunità ed in particolare per lo svolgimento del progetto di raccolta e distribuzione gratuita di farmaci agli indigenti denominato “Raccogliamo la Solidarietà” e dopo avere presentato regolare denuncia di furto da parte di soggetti ignoti ai Carabinieri, ha presentato richiesta di contributo a titolo gratuito alle Amministrazioni Comunali di Palermo, Bagheria, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Ficarazzi e Santa Flavia per affrontare la spesa di acquisto di un nuovo veicolo di servizio da parte della Cooperativa dal momento che la Cooperativa in protocollo d’intesa con i suddetti Comuni e con l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Palermo dall’anno 2018, grazie anche all’utilizzo del veicolo attualmente oggetto di furto ha svolto presso questi territori comunali il progetto “Raccogliamo la Solidarietà” che ha consentito di raccogliere e distribuire gratuitamente farmaci agli indigenti senza alcun costo da parte delle Amministrazioni Comunali, riducendo i costi di smaltimento dei farmaci da parte delle stesse e intervenendo in ausilio di chi ha bisogno di farmaci ma non ha le possibilità economiche per acquistarli, ma il furto del veicolo subito pochi giorni fa non ha consentito il proseguimento della realizzazione di questo progetto e di altri interventi e attività da parte della Cooperativa.

La Cooperativa, conoscendo l’attenzione e la sensibilità da parte delle Amministrazioni Comunali e dal momento che non ha i mezzi per potere affrontare la spesa di acquisto di un nuovo veicolo, resta in attesa di un riscontro e di un contributo economico da parte loro affinché possa acquistare un nuovo veicolo e riprendere lo svolgimento del progetto “Raccogliamo la Solidarietà” e molte altre attività di assistenza alla cittadinanza che in assenza di un veicolo di servizio sono al momento sospese.





Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

