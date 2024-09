I carabinieri della compagnia Carabinieri di Misilmeri hanno arrestato giovane di 19 anni accusato di evasione, furto, danneggiamento, lesione e resistenza a pubblico ufficiale. L’indagato già sottoposto ai domiciliari è evaso ed era a bordo di un’auto rubata. Non si è fermato all’alt dei militari.

Ne scaturiva un inseguimento, in un primo momento per le strade del centro urbano di Misilmeri in via Pellingra e in viale Europa e poi lungo lo scorrimento veloce Palermo Agrigento. Durante l’inseguimento il giovane in fuga ha rischiato di causare incidenti con altre auto che transitavano nella carreggiata opposta. I militari lo hanno bloccato a Villabate dopo che l’uomo ha tamponato la loro auto.

Il furto a Palermo

Furto al bar Rosanero in via XX Settembre a Palermo. I ladri hanno divelto la porta d’ingresso e hanno portato via i soldi che c’erano in cassa e le mance dei camerieri.

Sono state portate via anche alcune bottiglie di liquori.

Sul furto al locale indagano gli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e fatto intervenire la scientifica per cercare tracce utili per risalire agli autori.

Furto al ristorante Putia in via Principe di Granatelli

Ladri in azione a Palermo nel ristorante A Putia in via Principe di Granatelli. Sono entrati forzando l’ingresso e hanno passato al setaccio il locale portando via il registratore. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire agli autori.

Il furto da Salumeria Alcolica

Furto in un ristorante a Palermo. I ladri si sono introdotti nei locali della Salumeria Alcolica di via Alloro, nel centro storico. Hanno forzato la saracinesca e si è introdotto nella parte nuova del ristorante, quello con la pizzeria take away, aperta da pochi mesi. Hanno portato via il registratore di cassa con poco denaro. Ma il danno fatto, fra saracinesca, impianto elettrico compromesso e registratore di cassa, è notevole.

