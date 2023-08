Andranno in beneficenza all’Associazione “Ricominciamo da Isabella”, a sostegno delle donne operate al seno, gli introiti derivanti dalla prevendita dei biglietti del concerto “Futura, Donne per Lucio”, in programma il prossimo giovedì 10 agosto, alle ore 21.30, nella Piazza Cattedrale di Piazza Armerina.

Lo hanno deciso, insieme, la produzione dello spettacolo Asc Production e le protagoniste del recital omaggio a Lucio Dalla, la cantautrice Lidia Schillaci e la Women Orchestra diretta da Alessandra Pipitone, che tanto successo stanno avendo nella tournée siciliana che ha registrato il tutto esaurito ad ogni tappa.

“Le canzoni poesie di Lucio Dalla- dicono la Schillaci e la Pipitone- emozionano anche noi che siamo sul palco ad interpretarle e raccontarle. Forse è anche grazie all’energia che trasmettiamo che il pubblico si innamora di Futura e partecipa così entusiasta”.

Dopo l’ennesimo sold out registrato ieri sera a Palazzo Cutore di Aci Bonaccorsi, la cantautrice e l’orchestra tutta al femminile si preparano dunque ad esibirsi a Piazza Armerina per un concerto dal sapore ancora più speciale.

“Donne per le donne, cantanti e musiciste talentuose che, attraverso la loro arte, fanno anche del bene. Credo sia un messaggio bellissimo- dichiara Rosario Sabatino, della Asc Production- da trasmettere”. “Volevamo dare il nostro piccolo contributo-continua- a sostegno delle donne che, purtroppo, hanno vissuto o vivono la drammatica esperienza del tumore al seno. Abbiamo dunque deciso deliberatamente di donare all’Associazione ‘Ricominciamo da Isabella’ il ricavato della prevendita dei biglietti di questo concerto”.

L’Associazione destinataria del progetto si occupa di sostenere tutte le donne che vivono il dramma del tumore, soprattutto dal punto di vista psicologico, proponendo loro anche attività sociali, culturali e sportive di svago.

“Siamo molto grate per questa iniziativa- commenta Angela Strazzanti, Presidente dell’Associazione- Abbiamo scelto di destinare i fondi della donazione ad un’iniziativa particolare a sostegno delle donne operate al seno, ovvero per l’acquisto di parrucche per chi non può permetterselo”.

Intanto, è ulteriormente work in progress la tournée di “Futura, Donne per Lucio”, che dopo la Sicilia farà tappa anche in altre regioni d’Italia.

La produzione dello spettacolo è affidata ad A.s.c. Production e Quintosol Production, e l’intero progetto è sponsorizzato da Seed, azienda leader nel settore dell’energia elettrica nel campo della sostenibilità ambientale.

