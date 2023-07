La pop music di Lucio Dalla si fonde con i suoni armonici della Women Orchestra in uno spettacolo che ha insita in sé la libertà espressiva tipica del jazz. “Futura, donne per Lucio” è il recital ideato da Lidia Schillaci, cantautrice ben nota al pubblico nazionale ed internazionale, che vedrà con lei sul palco l’orchestra sinfonica tutta al femminile.

“Per raccontare la sensibilità di Lucio Dalla, dei suoi testi poetici e delle sua sperimentazione musicale- racconta la Schillaci- abbiamo voluto puntare sul talento di artiste tutte donne, per esaltare ancor di più quella capacità di leggere nella profondità dell’essere umano spesso tipicamente femminile, o comunque associata al lato femminile della coscienza di ciascuno”.

“La volontà- continua la cantautrice- è quella di dare al contempo un messaggio importante di emancipazione femminile reale, oltre i pregiudizi e gli stereotipi che ancora oggi sono radicati nella nostra società”.

Il concerto, unico nel suo genere, ha l’ambizione di proporre al pubblico una vera e propria esperienza- musicale ma anche oltre la musica-, di raccontare la libertà d’espressione che Dalla ha sempre voluto raccontare, sia attraverso la fusione di diversi generi che attraverso momenti di improvvisazione in cui sarà ripreso anche il suo tipico scat.

Quindici i brani dell’artista bolognese che verranno proposti al pubblico. Agli arrangiamenti ex novo, volti ad esaltare la bellezza delle canzoni di Lucio, hanno lavorato Lidia Schillaci insieme a rinomati Maestri: Fabrizio Lamberti per quanto riguarda la parte pop, e Valter Sivilotti per quanto riguarda la parte sinfonica, coadiuvati da Daniele Russo e Salvatore Sabatino.

Circa venti, invece, le musiciste e le coriste sul palco. “Tutte entusiaste di questo nuovo progetto. La Women Orchestra è in continua evoluzione- dichiara la Direttrice Alessandra Pipitone- avvicinarci al mondo della musica pop significa per noi rinnovarci ed innovare il nostro repertorio, per regalare al pubblico nuove esperienze musicali ed emozioni. Farlo per raccontare in veste diversa la musica di un’artista eclettico dalla straordinaria capacità di visione nell’innovazione musicale quale Lucio Dalla, è per noi un onore”.

Il tour di “Futura, donne per Lucio” prenderà il via dalla Sicilia, e in particolare da Castellammare del Golfo, il prossimo venerdì 28 luglio alle ore 21.30 presso Piazzale Stenditoio.

Queste le altre date del tour siciliano: domenica 30 luglio alle ore 21.30 in Piazza Duomo, a Petralia Soprana; domenica 6 agosto alle 21.30 presso Corte Palazzo Cutrone, ad Aci Bonaccorsi, giovedì 10 agosto alle 21,30 a Piazza Armerina.

La produzione dello spettacolo è affidata ad A.S.C. Production e Quintosol Production, l’intero progetto è sponsorizzato da Seed, azienda leader nel settore dell’energia elettrica nel campo della sostenibilità ambientale.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.