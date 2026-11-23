Il percorso politico avviato a Messina con l’adesione del Movimento Politico Nazionale “Partiamo da Qui” a “Futuro Nazionale” segna l’inizio di una nuova fase politica e organizzativa che guarda con determinazione alle prossime elezioni regionali siciliane del 2027.

L’incontro che si è svolto presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni a Messina, alla presenza dell’On. Tommaso Antonino Calderone, responsabile regionale di Futuro Nazionale in Sicilia, ha rappresentato un momento importante di condivisione politica e di prospettiva. Nel corso del dibattito, moderato dalla giornalista Valentina Di Salvo, Franco Tiano ha richiamato l’attenzione sulle criticità del territorio e sulle priorità di intervento. Giuseppe Formica ha ripercorso il percorso politico di Ninni Petrella, presidente di Partiamo da Qui, esprimendo il proprio sostegno al suo impegno.





L’On. Calderone ha manifestato pubblicamente il proprio sostegno al percorso politico dell’Avv. Ninni Petrella, preannunciandone il coinvolgimento nella prossima competizione elettorale regionale.

L’avv. Petrella, presidente del movimento “Partiamo da Qui”, si prepara dunque a raccogliere questa sfida, mettendo a disposizione della Sicilia la propria esperienza, il proprio impegno e la conoscenza diretta delle esigenze dei territori.

“È il momento di fare un passo avanti – chiarisce Petrella. – Sono tornato in Sicilia dopo vent’anni e ho trovato una Messina che ha perso la centralità culturale di un tempo e oggi è ai margini del dibattito politico. Messina deve assumere il ruolo che le spetta come città metropolitana. Non considero la politica una questione di candidature o di ambizioni personali, ma uno strumento per dare voce ai cittadini, affrontare i problemi e costruire soluzioni concrete. Se ci saranno le condizioni e la fiducia necessaria, sono pronto a mettere la mia esperienza e il mio impegno al servizio della Sicilia, affrontando con entusiasmo la sfida delle Regionali 2027”.





Al centro del progetto vi saranno temi fondamentali: il rilancio delle autonomie territoriali, il sistema di trasporti integrato, l’efficienza della pubblica amministrazione, il welfare, il lavoro, lo sviluppo economico, il sostegno alle imprese e una maggiore attenzione alle comunità locali.

“Un ringraziamento particolare va all’On. Tommaso Calderone per la fiducia, l’attenzione e il lavoro che sta portando avanti nella costruzione di Futuro Nazionale in Sicilia. La sua guida è un punto di riferimento per quanti intendono contribuire alla crescita e al radicamento del progetto politico in questo territorio” conclude Petrella.

Già molti iscritti del Movimento sono vicini a Futuro Nazione, coprendo cariche di coordinazione e responsabilità dei diversi comitati del partito in zone differenti della Sicilia.

L’incontro di ieri ha ufficializzato l’accordo programmatico tra queste due realtà, che procederanno insieme in questo percorso ambizioso. Il progetto, infatti, nato dal territorio e per i cittadini, vuole crescere attraverso il coinvolgimento delle persone e punta a diventare una presenza concreta nel panorama politico siciliano. Il Movimento sarà inoltre punto di riferimento per Futuro Nazionale: un braccio operativo che contribuirà a dare attuazione alle iniziative concordate. In questo percorso, il Movimento avrà nell’On. Tommaso Calderone il proprio interlocutore politico.





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