Meno di una settimana e si alzerà il sipario sulla diciottesima edizione del Galà dello Sport, diventato ormai un premio di livello nazionale che “fotografa” l’annata sportiva. Tanti i nomi di grande rilievo che saliranno sul palco al Grand Hotel Villa Itria di Viagrande l’11 dicembre con inizio alle ore 20.00.

Fra i premiati figurano Novella Calligaris, Libenzio Conti, Marco Mazzocchi, Francesco Moser, Maurizio Nicita, Lorenzo Patta e Davide Tizzano.

E altri nomi sono stati svelati dal Comitato organizzatore e dalla Giuria presieduta da Fabio Pagliara, con la presidenza onoraria affidata a Vincenzo Parrinello e composta da personalità dello sport come Enzo Falzone e Andrea Vidotti.

Si tratta del coordinatore provinciale di Telethon Maurizio Gibilaro, da sempre impegnato nel campo del volontariato e della solidarietà, del professore di Metodi e Didattiche delle Attività Motorie e Sportive all’Università di Catania Giuseppe Musumeci, al cui centro della carriera professionale c’è la formazione e la divulgazione scientifica legata appunto all’attività motoria, del neurologo e pediatra Enrico Parano, responsabile Irab (Istituto per la Ricerca e per l’Innovazione Biomedica) molto impegnato nel contrasto al preoccupante fenomeno degli abusi sui minori. Un premio speciale andrà al videomaker Francisco Grimaldi, fondatore della Onlus InYourShoes, progetto di beneficenza che opera in Kenya supportando gli atleti che aspirano a diventare campioni nella corsa.

LE PAROLE DI MALAGO’ – Come sempre avviene, e a testimonianza della rilevanza che il Galà dello Sport assume a livello nazionale, è arrivato il saluto del presidente del Coni Giovanni Malagò: “Un evento – si legge – diventato un marchio di fabbrica di successo grazie alla grande capacità organizzativa di chi, ogni anno, rinnova la tradizione in nome della passione senza confini per il nostro movimento, declinata in modo multidisciplinare, evidenziando le peculiarità che ci inorgogliscono. Atlete, atleti, dirigenti, tecnici, giornalisti, addetti ai lavori: dentro questo Galà c’è l’anima del nostro mondo, i protagonisti che contribuiscono a diffonderne la bellezza e l’importanza. La Castagna d’Argento è il coronamento di un percorso, la certificazione della bontà dei risultati conquistati e delle gratificazioni ottenute attraverso un’attività apprezzata in modo trasversale, che testimonia l’apporto fornito ai fini dello sviluppo del sistema”.

IL SALUTO DI CONFORTI – Anche Francesco Conforti, presidente nazionale Ansmes (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo) non ha voluto far mancare il proprio saluto: “Sentiti complimenti rivolgo al Presidente della ASD Sicilpool Pippo Leone e a tutti gli organizzatori, per questa cerimonia, alla sua 18^ edizione, che ha premiato in questi anni dirigenti, tecnici, atleti, società, giornalisti ed operatori sportivi di grandissimo valore. Pregevole e da sottolineare il lavoro della giuria che anche nel 2023 ha confermato questa tradizione consegnando la “Castagna d’argento” a personaggi di primo piano per quanto svolto nel mondo dello sport ai quali vanno le congratulazioni di tutta la nostra Associazione. Sottolineo volentieri che anche quest’anno l’Ansmes di Catania (che svolge un ruolo particolarmente importante nella nostra Associazione) collabora in questo prestigioso evento e questo mi riempie di orgoglio.

IL COMMENTO DELL’ORGANIZZATORE – Pippo Leone, presidente di Sicilpool, ha fatto diventare maggiorenne la sua creatura e, continuando come sempre a lavorare, si gode i risultati raggiunti. “La Castagna d’argento, quest’anno festeggia i 18 anni, di celebrazioni, di premi a personaggi che hanno fatto la storia dello sport e in generale della nostra nazione. Sportivi – prosegue il patron – che si sono resi protagonisti di grandi imprese alle Olimpiadi, ai Mondiali e in generale nei grandi eventi. Tramite il Galà dello Sport, questi grandi campioni si danno appuntamento in Sicilia. Anche quest’anno, al Villa Itria di Viagrande, sarà un appuntamento da non perdere”.

Il Galà dello Sport sarà presentato da Ruggero Sardo con Martina Leone. E’ organizzato in collaborazione con la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo, il Comune di Viagrande, il Coni regionale, l’Ansmes (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo, assegnate di concerto col Coni) e Fondazione Sport City. L’evento è realizzato grazie all’importante presenza dei partner Copitel, Ellevu Paris, Ias Service, Mallamo Medical Service, Sailpost Etnea Recapiti Siciliana Recapiti, Tecnocomp, GM Impianti, Newvecagel, Matec Group, Edis Group, B.M.S., MGA Impianti e Supermercati Tocal.

IN TV su Telecolor. Grande ribalta televisiva per il Galà dello Sport quest’anno. La serata infatti sarà trasmessa integralmente dall’emittente Telecolor (canale 11). Due i passaggi previsti: sabato 16 dicembre alle ore 20.45 e domenica 17 dicembre alle ore 23.00.

SUI SOCIAL – Col coordinamento di Martina Leone, tutte le novità sul Galà sono visibili sulle pagine social dell’evento https://www.instagram.com/galadellosport/ – https://www.facebook.com/galadellosport

