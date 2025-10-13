Il Presidente Cittadinanzattiva Gallina dichiara in una nota: “Nessun bambino deve rimanere indietro. Vogliamo certezza sui servizi igienico personale e Asacom nelle scuole. Sono figure che la legge regionale ha previsto oramai da 20 anni e che adesso la regione stessa deve tutelare e dare certezza lavorativa.

Regione Manovra quater, via libera a interventi per 200 milioni di euro. Nell’attenzione al sociale, numerose sono le risorse in favore delle persone con disabilità: 34 milioni sono stati destinati agli assegni alle persone con disabilità gravissima, 15 milioni ai servizi a favore degli Asacom, ulteriori fondi sono stanziati per la pratica sportiva delle persone con disabilità.



Il servizio Igiene ed Asacom è gestito da associazioni e cooperative del Terzo Settore, che lavorano a fianco delle istituzioni pubbliche per garantire assistenza e grazie al loro impegno i minori in difficoltà possono ricevere il sostegno e l’assistenza di cui hanno bisogno per migliorare la loro vita. Sono figure che la legge regionale ha previsto oramai da 20 anni e che adesso la regione stessa deve tutelare e dare certezza lavorativa”.





