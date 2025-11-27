Dall’uso del lievito madre alla frutta candita lavorata a mano, il panettone siciliano firmato PrimAlkimia unisce tecnica, territorio e gusto, premiato dal Gambero Rosso come eccellenza emergente

Acireale (CT)– Il panettone di Mario Privitera è stato inserito tra i migliori panettoni artigianali emergenti del 2025 dal Gambero Rosso. Una degustazione alla cieca, che ha coinvolto 43 lievitati provenienti da tutta Italia, ha selezionato solo 18 prodotti, premiando precisione tecnica, alveolatura, pulizia aromatica e armonia complessiva del gusto. Un riconoscimento che conferma la qualità e l’identità della panificazione firmata PrimAlkimia e il talento del “lievitista culturale” di Acireale.





Il percorso di Privitera parte dall’esperienza accanto a importanti maestri della cucina e della pasticceria siciliana, e si consolida con la nascita, nel 2018, di PrimAlkimia, un laboratorio artigianale di soli 16 mq, nato nel retrobottega della madre, suo primo sostegno e riferimento costante. Qui viene sviluppata una panificazione d’autore, con panettoni, pandori e colombe dolci e salate, oltre a lievitati quotidiani come bauletti e pizze.

La firma di Privitera si riconosce nella lavorazione lenta e meticolosa, nella cura del lievito madre e nell’attenzione dedicata a ogni ingrediente. Il panettone, per lui, è un esercizio di equilibrio: ogni componente segue un processo specifico, così da ottenere un impasto morbido, armonico e ricco di aromi naturali.





La tecnica prevede l’uso di lievito madre vivo, farine selezionate e burro francese di alta qualità, con una fase di lavorazione lunga e scrupolosa. La frutta — arance, limoni e mandarini scelti con cura — viene candita artigianalmente in circa 14 giorni, per sviluppare profumi intensi e una dolcezza equilibrata. Nei panettoni tradizionali vengono utilizzate solo scorze di arancia e cedro candite e uvetta italiana; le varianti creative includono cioccolato, pistacchio e nocciole, mantenendo sempre una struttura soffice, elegante e priva di conservanti.

La lievitazione complessiva supera le 20 ore, conferendo leggerezza, alveolatura regolare e digeribilità. Per apprezzare al meglio profumo e fragranza, Privitera consiglia di avvicinare il panettone a una lieve fonte di calore prima del consumo: il burro si ammorbidisce e gli aromi si sprigionano, valorizzando ogni assaggio.





Dal 2024, Privitera è membro della sezione giovani dell’Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, un ulteriore riconoscimento della sua capacità di unire tradizione, tecnica e creatività. La sua panificazione va oltre il prodotto finale: è un percorso culturale e sensoriale che valorizza materie prime locali e la lunga fermentazione naturale.

Tra le creazioni più rappresentative torna anche quest’anno “L’Amuri di Aci”, pandolce a forma di cuore ispirato alla leggenda di Aci e Galatea. L’impasto a lunga lievitazione accoglie note agrumate di limone dell’Etna, fragole candite e crema al latte di capra Girgentana aromatizzata al rum bianco, con copertura di cioccolato ruby e fragole liofilizzate, per un lievitato equilibrato e dal gusto distintivo.

Luogo: Acireale, via dafnica, 69, ACIREALE, CATANIA, SICILIA

