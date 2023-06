Oggi, giovedì 8 giugno, il garante regionale dei diritti dei detenuti, dott. Santi Consolo, parteciperà alla tavola rotonda “Sfide sanitarie per i migranti nelle carceri” che si svolgerà nell’ambito della Summer School “Salute emigrazioni”, in corso al Complesso monumentale Sant’Antonino, in corso Tukory a Palermo, La tavola rotonda è in programma alle ore 11.30.

