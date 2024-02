GEG Italia, la comunità di educatori Google, torna a Milazzo! La notizia

è ufficiale: il 16 febbraio, nella splendida location del Duomo antico nell’area

del Castello, avrà luogo una nuova tappa del GEG tour dedicata alle

competenze digitali, agli utilizzi nella didattica dell’intelligenza artificiale e

a progetti europei, esempi di buone pratiche.

Lo scopo del Geg tour è quello di far conoscere la comunità ufficiale degli

educatori Google italiani che, nata il 4 agosto 2020, è cresciuta nella vision che

contraddistingue Google nella didattica: collaborazione e condivisione.

Con le loro live settimanali (il giovedì alle 18,30 sul canale youtube dedicato) e

vari gruppi social, GEG Italia è ormai diventata un punto di riferimento per gli

insegnanti che utilizzano Google Workspace for Education con spunti sempre

innovativi.

Dopo la prima tappa milazzese del 9 settembre 2022, che è stata un grande

successo di pubblico, data la partecipazione di circa 350 docenti arrivati da

tutta la Sicilia, si tratta di una nuova occasione speciale di incontro e

crescita per docenti, animatori digitali, dirigenti, organizzata con il

patrocinio del Comune di Milazzo e grazie all’ITT Ettore Majorana, già

scuola ospitante della precedente edizione.

Il programma, come ci spiega Bernadette Ferlazzo, membro dello staff di

GEG Italia e docente dell’I.C. Manzoni Dina e Clarenza di Messina,

referente siciliana del tour, inizia alle 14 con la registrazione degli iscritti.

Seguiranno dalle 14,30 i saluti istituzionali delle autorità, del Provveditore,

dott. Stello Vadalà, e del Dirigente Scolastico dell’ITT Majorana, prof.

Bruno Lorenzo Castrovinci, e quindi una tavola rotonda dal titolo:

“Google education: ideare il futuro della formazione europea” .

A questa parteciperanno: Emanuele Pozzi, Responsabile Google for

Education Italia, Floriana Pizzulli, leader GEG Italia, Giuseppe Corsaro,

formatore già ospitato in occasione della presente edizione, la dott.ssa

Lucia Scolaro, dirigente scolastico dell’IISS Galileo Galilei di Ostiglia,

Aldo Cammara, manager di Inprogress, Massimo Chillemi, docente della

scuola ospitante.

Subito dopo avranno luogo i Workshop tenuti da due membri dello staff di

GEG Italia, Ester Vazzoler “Apprendimento personalizzato con Google

Workspace: chromebook e practice sets” e Marcella Calabrese “Acquisire e

far acquisire le competenze digitali”.

L’evento si concluderà con un momento conviviale.

E’ la prima volta che un Geg tour sceglie come tappa una città già visitata

ma l’entusiasmo e la curiosa partecipazione dei presenti che hanno

accompagnato la precedente e calda edizione settembrina, hanno

dimostrato quanto i docenti siciliani siano desiderosi di imparare,

condividere, crescere. E’ grazie alla volontà e all’interesse congiunto del

dirigente dell’ITT Majorana, del Comune, del Provveditore, e di

Inprogress (già sponsor della precedente edizione) che è stato possibile

mantenere una promessa, sciogliere un nodo al fazzoletto fatto quel 9

settembre.

Per prenotare la partecipazione è necessario che i docenti compilino

il form al seguente link: https://forms.gle/BrMe5pMZtnuJbsuT7.

Per eventuali richieste e informazioni scrivere a questo indirizzo e/o a:

filomena.pizzulli@gegitalia.online

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.