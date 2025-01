Tanti quartieri sono a secco, tra le quali, le vie L. C. Farini, Q. Sella, U. Rattazzi e tutto il rione San Giacomo.

Restiamo basiti, quasi increduli a Gela non arriva l’acqua da sette giorni e il sindaco Terenziano di Stefano con tutta la sua maggioranza è assolutamente ASSENTE!.

Alle solite scuse di Caltaqua nessuno più crede, i gelesi si sentono abbandonati da Dio e dagli uomini, ma soprattutto dalle istituzioni ( la magistratura è impegnata a dare la caccia ai ruba mele).

La domanda è la seguente:

qual’è il motivo “dell’acqua torbida” ?

era evitabile tale GRAVISSIMO disservizio?

ci sono colpe, dolo o negligenza?

In questi giorni moltissime signore continuano a fermarmi, vogliono che faccia qualcosa: NON HO ALCUN RUOLO ISTITUZIONALE, NON FACCIO, NE MAI FARÒ POLITICA A GELA.

Per ripristinare ci vorrà ancora tempo, dicono gli uffici di Caltaqua. Gela può aspettare, cosa volete che sia la mancanza d’acqua, da una lunga settimana. Anche i tanti amici immigrati del Congo iniziano a lamentarsi: nei loro paesi questi disservizio sono meno frequenti di Gela, città abbandonata da Dio e dagli uomini che vive di falsità e diffamazioni, il risultato lo percepiamo tutti i giorni vivendo in questo contesto di degrado e anarchia assoluta.

Luogo: Gela, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

